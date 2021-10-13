移动数据和分析公司 App Annie 发布了 2021 年 9 月中国厂商及应用出海收入 30 强榜单。以下是报告主要内容：

9 月中国厂商出海收入排行榜

根据 App Annie 数据显示，9 月份出海榜单头部梯队中，米哈游和字节跳动分别上跃两位；三七互娱再次回归第 5 位，这三者的排名变动为保持了近 3 个月无显著改变的 Top 5 榜单制造了些许惊喜。三七互娱 8 月开始全球发布的《斗罗大陆：魂师对决》在 9 月期间海外收入持续攀升，未来可期。除此之外榜单前 10 名还暂时未有新晋厂牌出现。

手握 SLG 4X 行军战斗系列头部游戏之一《三国志：战略版》的灵犀互娱已在 9 月已成功跻身前 20。凭借着最近大火的作品 The Ants: Underground Kingdom《小小蚁国》，StarUnion（星合互娱）排名也持续向前挺进，海外市场受欢迎程度仍在不断攀升。

9 月中国厂商应用出海收入排行榜

《原神》一周年推出的 2.1.0 版本，新角色、新地图、新故事和新活动等充分体现了满满诚意，收获玩家好评的同时也带来收入增长，海外收入急升让米哈游和《原神》在 9 月的中国出海榜单，勇夺双料第一。值得留意的是，米哈游在美国市场和日本市场表现亮眼，可见本地化与地区预热推广已经非常成熟，以高质量的内容站稳全球市场。《PUBG Mobile》本月坐亚望冠，收入稍逊但活跃用户数字依然处于游戏市场领先地位。《TikTok》在 9 月份的收入增长良好，成为头三名中唯一非游戏应用，美国与中东地区的增幅推动了榜单位置的上升。头三位的应用均具有强社交功能，侧面反映了海外手机用户的使用习惯和付费相关因素。

4399 的《Crasher: Origin》迅速爬升 7 位，韩国市场的收入增幅可记一功。三七互娱的《Castle in the sky》和 Star Union 的《The Ants: Underground Kingdom》分别上升 6 位和 5 位，两款游戏都在 9 月达到 2021 年海外营收的新高，美国用户的支持是增长主要动力之一。

注：上述数据基于 App Annie 对截至 2021 年 10 月 8 日的所有时间段的当前估算数据。