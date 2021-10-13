近日，华控清交信息科技（北京）有限公司（简称 “华控清交”）宣布完成 5 亿元人民币 B 轮融资。老股东联想创投继续投资增持，中关村科学城、OPPO 集团、迅策科技、中金公司、浦发银行旗下浦信资本、华兴资本、朗玛峰资本、同创伟业共同投资。华控清交 B 轮融资投后估值超 40 亿元人民币。

华控清交是清华大学于 2018 年 6 月通过转化姚期智院士和徐葳教授的科研成果而发起成立的，专注于研究、开发、建设和运营基于多方安全计算等理论的隐私保护计算和数据流通技术、标准和基础设施的企业。前高盛全球合伙人张旭东先生出任公司的 CEO；清华大学交叉信息研究院徐葳教授担任首席科学家；众多清华姚班毕业生是技术研发骨干。

自成立以来，华控清交以推动建设数据流通基础设施为己任，参加了《多方安全计算金融应用技术规范》等 30 多个行业标准的制定；发起和参加了包括北京国际大数据交易所在内的多个政府数据共享开放平台和数据要素市场基础设施的建设和实施，是目前唯一突破明文数据交易方式，把 “新型” 数据交易模式和平台付诸实施的企业，在 “新型” 数据交易平台的建设和运营方面积累了独特的经验；同时也是目前国内唯一成功在大型商业银行上线运营企业级多方安全计算平台生产系统的企业。9 月 25 日，该公司在中关村论坛上和人民银行旗下的成方金融信息技术服务有限公司和朴道征信有限公司签订了战略合作协议。此外，公司努力推动多种数据流通融合技术平台间的互联互通，竭力为国家数据要素市场的培育和发展服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。