根据 Strategy Analytics 发布的最新研究报告，在 2021 年 Q3，小米占据了中欧和东欧 5G 智能手机总出货量的 42%，年出货量增长 5700%。

Strategy Analytics 副总监 Ville-PetteriUkonaho 表示：“小米是 2021 年 Q3 全球领先的安卓 5G 智能手机厂商，同时也在中欧和东欧地区保持领先。小米 5G 智能手机出货量在过去一年里超过了苹果和三星，成为中东欧地区 5G 智能手机销量的第一名。”

Strategy Analytics 高级分析师吴怡雯表示：“小米预计将在 2021 年全年保持中欧和东欧地区的领先地位，并在 2022 年保持 5G 智能手机出货量的领先地位。小米正在利用华为的缺席，以及红米 Note 9T 5G 和小米 11 5G 等高质量、价格实惠的 5G 智能手机组合发起攻势。”

“其他厂商并没有停滞不前，”Strategy Analytics 总监 Ken Hyers 表示。“2021 年 Q3，苹果在中欧和东欧地区的 5G 智能手机出货量中排名第二，这是其第三季度推出的 5G 智能手机。苹果预计第四季度 iPhone 13 将表现强劲，但较高的价格将限制其在该地区的影响力。三星凭借更实惠的 5G 智能手机系列排名第三，在该地区的 5G 智能手机出货量中占据 11.5% 的份额，远低于去年第四季度的 34.3%。在中欧和东欧排名前 5 的 5G 智能手机厂商中，Realme 和一加分别占据 7.2% 和 2.5% 的市场份额。虽然 Realme 在去年有所斩获，但小米占据了智能手机的大部分出货量，而苹果则占据了四分之一的市场份额。”