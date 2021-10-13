Strategy Analytics 射频&无线元件服务最新发布的研究报告《高通在智能手机 Wi-Fi 领域扩大领先地位》指出，到 2021 年，高通在智能手机 Wi-Fi 领域的领先地位将进一步提高。尽管博通获得了苹果 iPhone 13 的订单，但高通的市场份额仍在增加。

该报告分析了 Wi-Fi 供应商 2020 年的预估出货量和收益，并根据不同品牌和型号的智能手机预期销量预测 2021 年的 Wi-Fi 供应商的表现。Strategy Analytics 预计，到 2021 年，高通、博通和联发科将占据市场规模 43 亿美元的智能手机 Wi-Fi 芯片市场的前三名。

该报告作者 Christopher Taylor 评论道：“Strategy Analytics 预计，即使来自联发科和其他公司的竞争加剧，高通今年仍将继续在智能手机 Wi-Fi 领域获得份额。高通利用其市场领先的骁龙平台赢得了智能手机 Wi-Fi 芯片市场的份额。Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 也帮助推动了智能手机 Wi-Fi 芯片市场，我们预计这些技术的迅速采用将在 2021 年及以后为芯片供应商提供增长机会。”

Strategy Analytics 战略技术实践副总裁 Stephen Entwistle 补充道：“博通的 Wi-Fi 业务在智能手机领域有着悠久的成功历史，我们绝不能将其排除在外。尽管面临高通和联发科等平台厂商的激烈竞争，但博通仍在高端 Wi-Fi 芯片领域保持差异化优势，博通将竭尽全力保持地位，维持与苹果的关系，并扩大其在智能手机领域的优势。”