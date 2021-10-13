瞄准打造制药工业场景 AI 决策平台的公司「沃时科技」近日宣布完成近千万美元 Pre-A 轮融资，由五源资本、经纬中国联合领投，老股东线性资本跟投。本轮融资目的为扩大 AI 自动化合成平台的行业领先优势。据悉，沃时科技已经在一年内完成三轮融资。

作为 AI+制药产业赛道中的稀有标的，沃时科技服务于医药 CRO/CMO/新药发现企业，已具备新药小分子智能化合成路径和工艺设计平台，提供从数据端到研发、生产端的全流程产品，覆盖从实验室环节、到工艺设计，放大生产环节的能力。

沃时科技的 AI 计算平台可以帮助企业在分子设计时计算出目标小分子可得性、成本、工艺路线，从而提效增速。这个平台代替了传统的数据库搜索和文献查询工作，也解决了传统方式下的药物化学家和工艺学家之间的知识鸿沟。利用沃时科技的 AI 平台, 药物化学和工艺化学等多环节可以实现更好协作、快速设计出最适合工艺放大的化学反应路线，以及最终工艺路线设计。

沃时科技在软件端已经形成标准化产品矩阵，并覆盖实验室与工艺合成全链路。同时通过与诸多行业巨头的合作，积累了实际生产环节的实践经验。“沃时科技团队结合人工智能、信息管理、系统工程与实验室自动化技术的核心能力，达到通过人工智能进行设计、合成、测试，实现目标分子自动合成与路径发现的目的。” 沃时科技创始人兼 CEO 曾琢博士表示。

沃时科技表示，目前公司业务发展加快，已经和多家头部客户进入商业合同落地阶段。下一步目标是搭建 AI 自动化合成平台，结合自有的 AI 计算平台，利用硬件集成与软件的精细控制，以 “AI 设计，机器合成” 取代传统依赖专家人工经验的工作模式，实现在合成自动化领域的突破，进而赋能研发人员使其在更具创造性的领域发挥优势。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。