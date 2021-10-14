App Annie 发布了 2021 年 9 月月度指数排行榜，以下是详细内容：

全球热门游戏

9 月全球热门游戏下载榜中，《Destiny Run》作为一款新上架游戏直接飙升至榜首，较上月上升 934 个名次，《Destiny Run》是一款以天使与恶魔为背景的动作跑酷游戏, 丰富而细腻的设定更是贴心的满足了玩家的各种需求。尤其是在介绍中提到的 TikTok 上的病毒游戏的说明，更是将游戏推向了超休闲手游发行的巅峰。《Free Fire》9 月下载量蹿升至全球下载榜第二名。《Pokémon UNITE》进入全球下载前 10，其中美国、墨西哥、日本是其贡献下载前三的国家。收入榜中，《Genshin Impact》超越《ROBLOX》跃升至第一名。此外，《Pokémon GO》收入降至第 10 位，国民级游戏《PUBG MOBILE》收入也下降两个名次，排名至第 9。

全球热门应用

9 月全球热门应用榜单前 9 名不变，TikTok 继续卫冕全球下载量冠军。

收入榜方面，Youtube 因在美国市场取得不错的收入增长，在 9 月取代 TikTok 获得全球收入冠军宝座。HBO Max 收入排名上升两位来到第五位。其在 9 月推出了每月 7.49 美元的限时促销优惠，以吸引因其停止与亚马逊 Prime Video 合作而流失的大量用户。据称，HBO Max 计划 10 月份登陆部分欧洲市场。直播应用吸金能力强劲，Twitch 维持第 9 位置，而 BIGO LIVE 则挺入前 10。

注：上述数据基于 App Annie Intelligence 对截至 2021 年 10 月 8 日的所有时间段的当前估算数据。