10 月 13 日，百世供应链与长虹∙美菱国际营销总部（简称长美国际）签订《东南亚物流战略合作协议》，双方就长美国际在新加坡、马来西亚、泰国、越南的电商业务达成共识，由百世为长美搭建从国内到东南亚的跨境供应链体系，提供产品的全链路物流服务。

未来，长美发往东南亚的商品从国内生产基地出发后，将由百世负责清关、干线运输、海外仓储、末端派送等物流环节。由于产品采用海外仓备货模式，当地顾客在电商平台上下单后最快次日就可以收到商品。

长美进军新马泰越电商市场后，将通过当地主流电商平台 Shopee、Lazada、JD 等进行销售，出口品类包括电视、空调、冰箱、洗衣机等全套智能家电产品。

大件商品物流，在流水线操作、包装规范、装卸方式等方面要求远高于小包裹物流。百世凭借其 “门到门” 的全链路跨境物流模式、覆盖广泛的东南亚本土快递网络，结合海外仓备货模式，解决了大件快递在仓储、运输、配送上的难题。今年早些时候，百世已在泰国启动 100 公斤内大件快递业务，同时上线中泰大件跨境寄递服务。

目前，百世在东南亚拥有 29 个自营快递分拨中心、1300 多个站点，各类包裹可触达所在国的绝大部分城市和乡村。未来，百世还会持续将中国的综合物流和供应链解决方案输出到东南亚，赋能中国优质品牌进入东南亚。