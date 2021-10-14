近日，丹望医疗科技（上海）有限公司（简称 “丹望医疗”）完成 1.2 亿元人民币 A 轮融资。本轮融资由国方资本领投，德联资本、昆仑资本跟投，上一轮投资方凯风创投、领衔健康基金持续追加投资。BMD 资本担任本轮融资独家财务顾问。这是丹望医疗在 12 个月内完成的第二轮融资，所募集资金将主要用于加速类器官标准化自动化技术升级，产能提高与优化、产品注册申报、临床试验推进和新药研发服务拓展。

丹望医疗（D1Med）是一家定位全球的生物医药公司，是类器官领域的领跑者。丹望医疗致力于将领先的类器官技术用于临床转化，包括对疾病的诊疗、新药筛选、肿瘤标志物开发与鉴定，为临床患者提供个性化的精准治疗方案，同时为药企提供 “一站式” 精准、高效、优质的类器官新药研发服务，是专注类器官疾病模型的平台型公司。该公司拥有类器官领域的专业团队，创始人华国强博士深耕类器官技术十余年，具有丰富的疾病模型建立和药物研发临床前开发经验；技术团队由多名类器官领域人才组成，其中国际类器官领域的鼻祖 Hans Clevers 院士以联合创始人和首席顾问科学家身份加盟丹望医疗。

丹望医疗创始人华国强博士表示：“类器官作为患者 ‘替身’，建立一个肿瘤类器官模型就相当于在实验室复制了一个肿瘤患者，结合临床数据和药物敏感性数据，可以真正做到 ‘实验室患者（Patient in the lab）’ 的复制建立。类器官模型能够解决目前临床和药物研究的很多痛点和瓶颈。丹望医疗正在布局建立高标准的 ‘实验室患者’ 类器官库，希望依托多样化的 ‘实验室患者’ 群体，发挥类器官模型在新药靶点发现和验证、转化研究、类器官临床试验（organoid trial）等方面的优势和潜力；很荣幸能在短时间内完成 A 轮融资，获得国方资本、德联资本和昆仑资本等知名基金的青睐，老股东凯风创投、领衔健康基金的加码支持，同时感谢 BMD 资本的专业支持！我们将专注于类器官疾病模型领域，加速类器官标准化自动化技术升级，快速推进类器官技术在个性化精准治疗和新药研发中的应用。”

丹望医疗创始人、总经理李俊强先生表示：“肿瘤类器官是当前最新的精准医疗技术，它不仅能替代患者进行药物测试，更重要的是其本身带有的遗传基因大数据信息，能促进新靶点的发现和后续新药的研发。肿瘤类器官药物筛选平台将给新药研发带来创新型的疾病模型，在大大加快药物研发速度的同时降低药物研发成本。丹望医疗经过一年多发展，建立了不同种类类器官自动化和标准化制备生产线，开展了胃、肠、肝、胰腺、肺、乳腺等肿瘤类器官的培养，打造了国内癌种最全的肿瘤类器官库。此次 A 轮融资将加速类器官标准化自动化技术升级，产能提高与优化、类器官临床试验开展、产品注册申报和拓展类器官新药研发服务业务范围。”

丹望医疗创始人、首席顾问科学家 Hans Clevers 教授表示：“中国有着巨大的患者人群，而且近年来中国医疗水平发展非常迅速，给类器官的产业化落地提供了非常好的条件。非常高兴看到丹望医疗在中国的快速发展，也感谢资本对类器官赛道的青睐以及对我们技术团队的认可。类器官与体内组织具有很高的相似度，以此为基础的功能性药物检测将为患者提供更精准的伴随诊断结果，推动患者个性化精准用药步入 NGD (Next Generation Diagnostics) 时代”。另外，在药物开发早期阶段，类器官正在逐步取代传统模型。我们做了十几年的类器官研究，发现很多患者的肿瘤样本都能成为长期培养的类器官，并且患者来源的类器官表型特征与原发肿瘤高度一致，也保留着很强的肿瘤异质性。资本的注入将加速类器官技术在应用领域的推进。我们可以期待在未来 5 年内，类器官能替代动物模型进行毒理评估，细胞系模型将被类器官逐渐代替。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。