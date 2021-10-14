在数字时代下，供应链金融这个在国内发展超过 20 年的行业，正在经历一场「老树开新花」的变革。

10 月 14 日，为了创新供应链金融服务模式，蚂蚁集团发起成立的网商银行正式对外发布基于数字技术的供应链金融方案——“大雁系统”，海尔、华为、蒙牛、旺旺等超过 500 家品牌成为首批接入的品牌。

据了解，大雁系统是网商银行基于核心企业和上下游小微企业的供应链关系，开发的一套数字化产品矩阵，以解决小微企业在供货回款、采购订货、铺货收款、加盟、发薪等生产经营全链路的信贷需求及综合资金管理需求。

“2020 年，网商银行曾立下 5 年目标，计划通过数字供应链金融方式服务 1000 万小微企业，今年发布的大雁系统将成为实现该目标的关键。” 网商银行行长冯亮表示。

供应链小微贷款可得率从 30% 增长到 80%，“要抵押”、“要跑腿” 成历史

蒙牛在全国的经销商近 2 万家，零售门店超过 130 万家；旺旺在全国有 8000 家经销商，零售门店超过 100 万家……品牌的发展离不开供应链上的小微企业，离不开一张发达的分销网络，供应链强则销量强，这几乎是一条铁律。

但对于许多品牌来说，供应链却长期贷款难，供血不足。而 “大雁系统” 要做的就是改变头部效应，让毛细血管也能得到金融供血。

冯亮表示，根据统计，与网商银行合作的品牌中，下游经销商及终端门店的经营性贷款可得率平均达到 80%。以天能电池为例，用上数字供应链金融后，现在 10 个天能电池经销商中，有 9 个都有贷款额度，贷款可得率超过 90%，经销商的资金实力明显增强。

经销商的资金实力，直接反映在进货能力和销量上，据蒙牛供应链融资平台数据显示，未使用过融资的经销商，销售额同比增长 10%，使用网商银行贷款服务的经销商，销售额的增长则达到了 22%。

江苏省如皋市的李网一直代理蒙牛的产品，“为了进货，我常常需要贷款，以前每年我都要千里迢迢，坐飞机跑到内蒙古总部签署合同，一个来回就得五六千费用。要不就是在县里的银行抵押房产，但县城的房子不值钱，也抵押不出多少钱。”

对于经销商来说，数字金融带来的变化是便利。“李网们” 不再用 “打飞的” 去贷款，也不用办理房产抵押，手机点一点，足不出户就可以拿到资金。

品牌商同样感觉到便利，使用大雁系统的数字化信贷，品牌商不需要为经销商担保，避免了风险; 使用数字化结算后，1 个财务人员能同时管理的门店可能从 10 家到 1000 家，效率有效提升。

供应链金融模式的数字化升级：从 1+N 到 1+N²

无论是可得率提升，还是便捷度提升，背后都是源于理念和科技能力的升级。

20 年前，业界提出 “1+N” 的供应链金融模式，依托核心企业这个 “1”，服务围绕核心企业上下游的 “N” 个小微企业；而数字供应链金融希望更普惠，把每个 N 也当作一个中心，一个新的 “1”，去探寻和服务他们背后更多的 N，服务 N²量级的用户。

1+N 模式下，风控逻辑并不太看重小微企业的主体信用，而是看重它和核心企业之间的交易关系、债项信用，因而需要核心企业为小微企业做担保。1+N²模式下，风控模式对小微企业的主体信用更为看重，不仅仅关注它进了多少货，有多少应收应付款，也综合判断其历史交易记录、履约记录、生意淡旺季、企业主个人信用习惯等，预测未来其可能要进 100 万的货，甚至旺季要进 200 万的货，预测其还款能力和意愿，给予他相应的贷款额度。

“数字时代，海量信息可以多维度交叉验证，可以在金融科技的助力之下被识别和分析，主体信用与债项信用的再平衡，使行业摆脱了 ‘钱变货、货变钱’ 的窠臼，让核心企业得以告别担保与否的纠结，让金融服务因为相知，所以信任，因为信任，所以简单。” 网商银行董事长金晓龙解释说。

供应链金融助力实体经济 超 500 家品牌共同进行 “助微行动”

今年，为全力做好小微企业金融支持和服务工作，全国工商联会同中国农业发展银行、中国工商银行、平安银行、北京银行、重庆农村商业银行和网商银行联合发起助微计划。

全国工商联经济部发展处处长陆军表示，“数字供应链金融助微行动” 是助微计划的重要组成部分，希望有更多金融机构和品牌企业参与到助微计划中。

因为对服务小微具备重要作用，今年，“创新供应链金融服务模式” 还首次被写入政府工作报告。

网商银行表示，今年，接入 “大雁系统” 的超 500 家品牌都将一起开展助微行动，同时，网商银行还将通过减免息费等方式，为 200 家绿色认证核心企业和 100 家农业龙头企业供应链上的小微经营者提供专项资金支持，助力小微企业。