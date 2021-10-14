近日，新景智源生物科技（Neowise Biotechnology）完成 A 轮融资，本轮融资由泰福资本领投，国药资本跟投。本轮融资资金将主要用于 TCR-T 免疫细胞治疗产品的研发、工艺开发以及 GMP 生产车间的建设。此前，新景智源已获得来自百度风投和百图生科的天使轮融资。在成立一年的时间里，新景智源累计融资额已超过 1 亿元人民币。

近年来，细胞免疫治疗技术发展突飞猛进，掀起了一场癌症治疗的热潮。T 细胞免疫疗法则是细胞免疫疗法中炙手可热的一块领域。尤其是 CAR-T 疗法，在临床治疗血液肿瘤疾病上成绩斐然。然而，对于在癌症中占比超过 90% 的实体肿瘤，业内普遍认为能够特异性识别肿瘤胞内抗原的 TCR-T 细胞疗法更具治疗潜力。但如何快速、精准、有效的为患者提供 TCR-T 细胞治疗药物是困扰行业发展的一大痛点。

在此背景下，新景智源于 2020 年底在苏州 BioBAY 应运而生，专注于实体瘤的 TCR-T 细胞治疗药物的研发与产业化。公司由三位自美归国全职创业的生物医药领域的博士共同创办，团队成员来自于加州理工学院、卡内基梅隆大学和康奈尔大学等顶尖学府。

新景智源创始人兼 CEO 彭松明博士，于 2016 年在加州理工学院工作期间，首次从肿瘤病人血液样本中直接分离出能够识别病人肿瘤的 T 细胞，并作为科学创始人之一参与创办了肿瘤新抗原细胞治疗公司 PACT Pharma，领导研发团队开展个性化免疫治疗产品研发、IND 申报与 I 期临床工作，该公司累计获得超过 2 亿美元融资。

依托创始团队的丰富经验，新景智源希望通过自主研发的高通量抗原-抗原受体筛选技术，大量分析患者样本，从而建立世界上最大的抗原-抗原受体配对关系数据库（Paired Antigen-TCR library）。基于此数据库，新景智源能够快速挑选出准确识别实体瘤的抗原受体（TCR），对肿瘤患者的 T 细胞进行编辑、扩增和功能鉴定，回输高特异性识别患者肿瘤表面抗原的 T 细胞，从而达到治疗肿瘤的目标，为广大实体瘤患者带去福音。

目前，新景智源已经组建了经验丰富的研发团队，并在苏州建立研发基地，初步完成了高通量抗原-抗原受体筛选技术平台的验证，开始积累特异性识别肿瘤抗原的 TCR 序列，并与数家知名三甲医院建立了紧密合作关系；与此同时，该司也正在积极开展 TCR-T 生产工艺的开发，筹建 GMP 厂房，以支持后续管线的临床开发。

国药资本创始合伙人吴爱民表示：“TCR-T 细胞疗法在实体瘤治疗中展现出良好潜力，具有可观的临床和商业价值，而其筛选壁垒高，技术难度大，我们高度看好新景智源团队在这一领域的全球视野和研发能力，将上游生信分析、中游高通量筛选、下游平台验证整合贯通，大幅提升研发成功率。我们对其在未来造福患者充满信心。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。