近日，广州瑞派医疗有限责任公司（下称 “瑞派医疗”）宣布完成数亿元 B 轮融资，由某知名投资机构领投，国方资本、香塘资本等跟投，原股东斯道资本、元禾原点、同创伟业继续加持，点石资本担任独家财务顾问。所筹资金将用于进一步扩充研发管线、扩大产能、临床试验，及现有产品的市场推广和教育等。

瑞派医疗成立于 2015 年，总部位于广州国际生物岛，是国家级高新技术企业。瑞派医疗致力于成为国内领先的一次性电子内窥镜研发、生产一体化平台，为全球市场提供高性价比的一次性内窥镜等微创手术整体解决方案。

截至目前，瑞派医疗已累计申请各类专利 50 余项，授权 30 余项，打破了国际医疗器械巨头在该领域的技术垄断。瑞派的海外市场商业化已经启动，开始向 CE 认证地区出口，和 FDA 注册.

对于本轮融资成功，瑞派医疗联合创始人兼董事长易锋表示：“感谢新老股东对瑞派医疗的认可和支持。在过去的一年中，瑞派医疗实现了一次性内窥镜从小批量生产到量产，再到自动化大规模生产的跨越，突破底层技术研发，并完成了深厚的技术储备。未来在技术进步和医保政策的支持下，我们将提高一流医疗器械的普惠性，实现瑞派医疗的社会效益。同时继续推进研发，扩大一次性内窥镜的科室和术式覆盖面，面向国内近 7,000 万例的内窥镜诊疗市场和更加广阔的海外市场，让微创医疗技术惠及更多患者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。