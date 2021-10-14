Sensor Tower 发布了 2021 年 9 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下：

9 月出海手游收入榜

得益于 2.1 版本和周年庆活动的巨大成功，9 月米哈游《原神》移动端海外收入超过 2.34 亿美元，是本期海外收入排名第 2 的 King《糖果传奇》（Candy Crush Saga）收入的两倍。其海外收入前三的市场是美国、日本和韩国，分别占海外收入的 31.6%、30.8% 和 11.3%。若计入中国 iOS 市场的收入，《原神》以 3.41 亿美元刷新了全球手游月收入的最高纪录，上一个纪录由腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）于 2020 年 3 月创下，为 3 亿美元。

龙创悦动《守望黎明》9 月海外收入环比增长 27.4%，排名前进 7 位至第 16 名。过去两年，随着数款末日题材手游大作陆续上市，该题材在海外市场的收入增长了 167%，并成为 2021 上半年海外收入最高的题材。作为首批采用这类题材的 SLG 手游之一，《守望黎明》通过推出新赛季、新玩法保持对玩家的吸引力，并在上市 4 年迎来逆增长，彰显发行商运营实力的同时，也反应出该题材仍存在增长空间。

星合互娱 SLG 手游《小小蚁国》本期收入环比增长 7.1%，首次入围榜单第 29 名，使得收入榜中的手游题材进一步多元化。《小小蚁国》以独具创意的昆虫题材成功打开了海外手游市场，进入 10 月，其日流水保持稳步增长，后续市场表现值得期待。

9 月出海手游收入增长榜

收入增量方面，9 月米哈游《原神》移动端海外收入相较 8 月增长 1.25 亿美元，位列增长榜榜首。

在成功打入中国 iOS 手游畅销榜头部的同时，网易《哈利波特：魔法觉醒》手游在中国港澳台应用市场上市，并跻身增长榜第 2 名。

继 6 月底在日本上市后，二次元手游《高能手办团》在 9 月中旬由哔哩哔哩发行至韩国市场，位列增长榜第 4 名。

FunPlus 旗下模拟经营手游《菲菲大冒险》（Family Farm Adventure）于今年初上线，本期收入环比增长 31.2%，来到增长榜第 9 名。作为西方市场的经典题材之一，农场模拟经营游戏在 PC、手游等平台都有不错的表现，却罕有中国手游厂商布局这一品类。目前《菲菲大冒险》日流水正进入加速增长通道，有望成为首款成功打开海外市场的模拟经营手游商业作品。

9 月出海手游下载榜

腾讯《PUBG Mobile》9 月海外下载量超过 1460 万次，蝉联榜首。

掌游天下休闲游戏《Stone Miner》于 9 月初在海外多国上市，本期获得 1340 万次下载，空降榜单第 2 名。下载量前三的市场为美国、巴西和俄罗斯，分别占 14.3%、10.8% 和 8.3%。

此外首次入围榜单的产品还有 FunLanding Game Studio 化妆模拟游戏《Makeup Artist》、Smart Fun Casual Games 餐厅经营模拟手游《Crazy Diner》，以及 Badsnowball 音乐手游《Cyber Surfer》。