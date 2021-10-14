10 月 14 日，智能电动汽车公司悠跑科技与博世中国达成战略合作，双方将在一体化底盘领域展开系列技术合作，全力支持 “UP 超级底盘” 的研发。在签约仪式现场，博世旗下博原资本同时宣布已完成领投悠跑科技 Pre-A+轮融资。这是悠跑科技创立五个多月来获得的第三笔融资，也是博原资本成立后落地的第一笔投资。

博世（中国）投资有限公司执行副总裁徐大全称：“智能电动车赛道已进入深水区，平台级的技术引领和创新将有望成为新风口。其中，软硬兼备的一体化底盘具备模块化、数字化特征，可极大降低整车企业的成本及研发周期 。在这一方向上，悠跑科技兼具开发和制造实力，我们十分期待与悠跑共同推广一体化底盘技术，支持中国智能电动车产业的发展。”

作为悠跑科技本次 Pre-A+轮融资的领投方，博原资本管理合伙人及 CEO 朱璘认为：“智能化造车趋势下整车供应链价值已经发生了改变，许多新玩家进入市场，悠跑是其中极具科技属性和活力的一家公司。悠跑科技自研的超级底盘平台是一个颠覆性的产品，能够极大程度赋能未来场景造车，大幅缩短车型开发周期，满足不同场景下智能电动车的快速投放和市场多样化需求。我们相信悠跑团队凭借对产业的深度理解以及其具备的 Tier1 和主机厂基因，将会为汽车产业链提供一套全新的智能汽车研发理念和极具想象力的商业模式，以及市场领先的底盘产品，进一步实现降本增效，成为智能电动车时代具有代表性的行业黑马。”

悠跑科技致力于为场景造车，其创新之处在于将传统的 “整车一体式开发” 升级为 “上下分体式开发”，重新定义汽车研发的顶层逻辑、技术形态和供应链。其研发的 “UP 超级底盘” 具备硬件标准化、软件平台化的能力，可极大程度提升研发及制造的便利性，缩短整车开发周期，降低制造成本。据估算，应用 “UP 超级底盘”，整车开发周期可缩短至 1 年，研发成本最高可降低 60%。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。