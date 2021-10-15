京津冀国家技术创新中心与粤港澳大湾区协同创新研究院确认联合参展 BEYOND 国际科技创新博览会，将在生命科学展区亮相，展出多个具有世界先进水平的科研项目，包括 “用于临床无创诊断的智能呼气分析精准诊断平台”、“用于前沿探索及精准诊疗领域的智能超灵敏活细胞超分辨显微镜”、“面向生命科学研究的微型化双光子显微镜”、“面向下一代柔性显示的金属基透明电极”、“面向储能应用的磁悬浮飞轮储能技术” 等。

BEYOND 国际科技创新博览会 2021 将于 12 月 2-4 日在澳门威尼斯人金光会展中心举行，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力。BEYOND 将成为澳门链接全球科技创新产业的重要平台，旨在成为全球顶级的年度科技盛会之一，链接亚太地区和全球科技生态。展区设立近 5 万平面积，覆盖四大领域影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科学，吸引来自世界五百大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业等参展企业，以及邀请全球的生态伙伴，政府机构及国家大使以及全球资本和媒体参与共谋国际盛事。

加入博览会与京津冀国家技术创新中心与粤港澳大湾区协同创新研究院同馆展出

抓紧时间参展，点击链接 https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/

京津冀国家技术创新中心与粤港澳大湾区协同创新研究院

京津冀国家技术创新中心（简称 “中心”）是我国第一个综合类国家技术创新中心和重点建设的国家战略科技力量，致力于打造成为国家创新体系的战略节点、高质量发展重大动力源。中心以从科学到技术转化为核心功能，以重大基础研究成果产业化、发展原始创新为核心使命，构建全球化协同创新体系，培育专业平台、研发原创技术、培育新兴产业、培养创新人才， 形成大学 “育种”、中心 “育苗”、企业 “育材”、区域 “成林” 的发展格局。目前，中心与约 20 所全球一流大学建立了官方合作关系，在京津冀地区组建了多个技术创新平台及产业化基地。聚集了 100 多名世界一流学者，组建了 200 多人的高水平的专职工程技术团队，每年实施约 50 项世界一流的重大科研项目，培育了 100 多家具有较强技术竞争能力和高成长性的 “硬科技” 企业，每年培养创新创业研究生约 200 人，初步成为具有国际影响力的基础研究成果产业化基地。

为更好地服务粤港澳大湾区国际科技创新中心建设，广东省科技厅、广州市人民政府、广州高新区与京津冀中心发起设立粤港澳大湾区协同创新研究院（简称 “研究院”），并与华南理工大学、南方科技大学、香港大学、香港科技大学、澳门大学等大湾区著名高校共建。研究院作为京津冀中心的重要组成部分，在借鉴京津冀中心先进经验的基础上进一步深化、提高，进一步整合大湾区的优势科研力量，进一步扩大国际合作范围，构建一个充满活力的国际化原始创新体系，研发原创技术、培育新兴产业、培育创新人才，努力打造成为国际一流的全球化 “原始创新策源中心、新兴产业培育中心、创新人才培养中心”。

BEYOND 国际科技创新博览会将吸引全球超 20000 名科技创新专业观众参与，同期线上线下的双重形式举办数十场主题论坛，涵盖科技女性、智慧医疗、智慧医疗新进展、建筑科技、智慧出行、绿色经济、医药医疗技术设备创新论坛、元宇宙、人工智能、智慧物流、农业科技 、创新药及生物医疗技术论坛、天使投资峰会、智慧生活、食品科技 、机器人等垂直领域，以及国际投融资峰会，合作对接会等等，邀请全球顶级嘉宾参与分享行业风向以及创新趋势，共赴这场全球科技创新者盛会。相信在 BEYOND 国际科技创新博览会上，京津冀国家技术创新中心与粤港澳大湾区协同创新研究院将大家带来更多精彩内容。

BEYOND