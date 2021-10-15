根据 Canalys 发布的最新报告，全球个人电脑市场在 2021 年第 3 季度的年增长率降至 5%，台式电脑及笔记本电脑（包括工作站）的出货量为 8410 万台。

以下为详细内容：

在五个季度实现两位数增长后，全球个人电脑市场在 2021 年第 3 季度的年增长率降至 5%，台式电脑及笔记本电脑（包括工作站）的出货量为 8410 万台。尽管增长有所放缓，但鉴于该行业在 2020 年第 3 季度的强劲表现，销量仍保持在一个非常高的水平。因此，从 2019 年第 3 季度开始，个人电脑市场在这两年的复合年增长率为 9%。尽管需求旺盛，但个人电脑行业却遭受了一系列打击，使得供应变得极其困难。因仍有积压订单，供应商和渠道合作伙伴在完成订单方面仍存在困难。笔记本电脑和移动工作站的出货量同比增长 3%，达到 6740 万台，台式电脑和台式工作站的出货量增长 12%，达到 1660 万台。

Canalys 高级分析师 Ishan Dutt 表示：“全球供应链和物流网络中断仍是阻碍个人电脑市场实现更高增长的关键因素。”“疫情爆发一年多来，制造业继续受到封锁以及其他与新冠肺炎（COVID-19）疫情相关的限制，尤其是在亚洲。由于许多行业竞相迎合未履行的需求，货运价格和延误时间飙升，以及全球运输大幅放缓，这一情况有所加剧。个人电脑的供应短缺情况预计将持续到 2022 年，今年将有很大一部分的假日季订单无法交付。供应商能通过生产和分销的多样化来渡过这一运营动荡时期，同时更好地掌控订单，以优先设备配置情况，这样才能安然度过这场 ‘风暴’。”

在排名前五的个人电脑厂商中，除一家以外，其余厂商的出货量都在 2021 年第 3 季度继续增长。联想以 1980 万台的出货量领衔市场，同比小幅增长 2.5%。惠普位居第二，但出货量下降了 5.7%，其中主要原因是供应美国的 Chromebook 的出货量下降。排在第三位的戴尔是大赢家，出货量超过 1500 万台，同比增长率最高，达 26.7%，且市场份额增长相比去年上升超过 3%。苹果和宏基分别以 14.4% 和 5.7% 的正常增长位居第四和第五，前者的市场份额也有所增长。

“虽然在某些领域，尤其是教育和消费领域，较上一季度的非凡表现有明显放缓，但新的机遇仍存在，” Canalys 研究总监 Rushabh Doshi 表示。“随着更快的处理器、更优质的摄像头和随时随地连接成为主流，混合工作模式将是新冠肺炎（COVID-19）疫情后新常态的重要组成部分，这将要求个人电脑厂商强化产品组合和 GTM 策略。由于要长期支持这些新政策，中小企业和大企业也可能需要关注采购、安全和设备管理的便利性。此外，随着各个行业竞相弥补失去的时间，中小企业的个人电脑需求预计将非常强劲，消费者支出也转向了在封锁期间受限制的领域，主要是旅游和出行。”

就个别地区而言，拉丁美洲、欧洲、中东和非洲地区以及太平洋地区（不包括日本）的出货量年增长率分别为 17%、16% 和 13%。北美地区（美国和加拿大）的总出货量同比下降超 9%。日本的下降幅度最大，出货下降约 30%。

“随着供应问题不断，让人措手不及，处理这一错综复杂的供需问题，个人电脑厂商的处境比任何人都艰难，而在这个问题上并无灵丹妙药可言，”Doshi 补充道。“更糟糕的是，他们需要解决的不是两个或二十个市场，而是世界各地的 100 多个市场。作为个人电脑厂商，既有令人羡慕的情况，同时也存在各种危机。”

注：本新闻稿中未提及平板电脑（平板电脑及可拆分式平板电脑）。Chromebook 是笔记本电脑的一个子分类。