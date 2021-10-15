10 月 15 日，广州康立明生物科技股份有限公司（简称 “康立明生物”）完成 5.6 亿元规模 D 轮融资。本轮融资由阿里巴巴领投，老股东 IDG 资本继续加持，华兴资本旗下华兴新经济基金、基石资本、农银国际、衡庐资产等投资机构跟投，华兴资本担任独家财务顾问。

康立明生物拳头产品长安心自 2018 年获批以来，已获得 18 个省市的物价收费条码，进入 600 多家医疗机构，其中包括 300 多家三甲医院，目前已在医院、第三方检测机构、康立明医学检验实验室等进行了超过 20 万例检测，在医疗机构、社区场所等实际应用中性能表现优异，检出大量的早期癌和癌前病变，获得专家、民众和当地政府认可，成为肠癌筛查的重要手段。除肠癌外，公司还在肺癌、膀胱癌、肝癌、宫颈癌等多种高发肿瘤早筛产品取得良好进展，在全流程自动化设备研发上进行大量投入，在核心原材料上实现自研自产。

该公司自成立以来，组建了由海外归国科学家领衔的研发团队，建立起覆盖全国的销售网络。不仅如此，其还加大投入用于临床试验、营销渠道拓展、市场推广以及团队建设等。

康立明生物创始人、肠癌无创早筛技术发明人邹鸿志博士表示：“我们要实现癌症防控的目标，重要是做好前端的预防筛查，早发现、早诊断、早治疗。非常荣幸并感谢各位新老股东的信任和支持，康立明生物团队将全身心投入到肿瘤防治事业中，继续保持科研水平和研发能力的领先优势，在商业化方面持续高歌猛进，快速达成更多里程碑；在《“健康中国 2030” 规划纲要》指引下，为能够更早实现肿瘤防治工作成效、更有效分配医疗资源贡献力量。”

阿里巴巴战略投资部投资总监苏志强表示：“优质的肿瘤早筛产品具有很高的临床价值和社会意义，长安心获得了市场和行业的高度认可；公司丰富的管线及在研产品，能为客户提供完整的肿瘤筛查解决方案。我们相信康立明生物团队的创新能力，阿里在大健康、互联网医疗、医疗保险等领域广泛布局，将为康立明生物早癌筛查赋能，助力康立明生物成为行业龙头企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。