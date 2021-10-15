在 2021 全球移动宽带论坛（Global MBB Forum）期间，华为 SRAN 产品线总裁姜旭冬发布了 GreenSite 和 PowerStar2.0 两大创新解决方案，提升网络能效，降低网络能耗，助力运营商打造绿色低碳 5G 网络。GreenSite 解决方案通过引入高集成化射频硬件、站点室外化去空调和整站协同软硬件融合创新，实现能效 20 倍提升。PowerStar2.0 智能节能解决方案，引入基站和网络双智能化，通过多维协同，在典型网络配置下，降低网络能耗 25% 以上。

GreenSite 解决方案，从三个维度打造绿色站点

首先，射频高集成化，降低比特能耗，是持续创新的动力。华为创新 Massive MIMO 产品 MetaAAU 通过超大规模阵列设计，大幅提升天线增益。在小区边缘覆盖指标不变的条件下，相比传统 AAU，能耗降低约 30%。创新超宽频 RRU，采用超高集成度设计，通过超带宽功放、硬件和算法融合创新，将多个单频设备融合成一个超宽频设备，相同功耗下支持更多频段，能效显著提升。

其次，站点极简去空调，叠光去油是减少碳排的有效手段。站点机房空调的能耗约占站点总能耗的 30-40%。华为推出全新室外化机柜解决方案 APM5950，支撑站点从室内走向室外。通过去除室内空调，站点端到端能效从 60% 提升到 90%，站点能耗降低 30%。天然支持绿色太阳能发电，通过高循环锂电替换油机，进一步减少碳排放。

第三个维度是，整站智能协同，实现比特驱动瓦特是节能创新方向。业务与整个站点的硬件，包括供能-储能-用能等部件进行智能协同，根据业务负载实时调节供电或者用电效率。通过能随业动，温随业动实现整站综合效率最优。

PowerStar2.0：相比 PowerStar1.0，带来三大提升，节能效果翻番

第一大提升，基于毫秒级快速关断，实现节能全天候运行。得益于硬件设计天然支持节能效率最大化，PowerStar2.0 支持以毫秒级的颗粒度基于业务负载进行节能关断，使得从仅闲时节能扩展到全天都可节能；并通过预估业务所需体验速率，在满足用户体验需求的基础上，精准深度关断，进一步提升全天节能时长。

其次是，基于多维协同，实现时空频功全域节能。在 PowerStar2.0 方案中，全新引入了功率控制作为符号、通道、载波之外的节能第四维度；在保证用户体验的前提下，通过增加调度资源来减小射频模块发射功率，进而实现更高层次网络节能。

第三个提升是基于秒级寻优，KPI 性能有保障。PowerStar2.0 引入基站智能化实现更为精细和快速的 KPI 性能寻优和节能寻优。在网络性能需求发生变化时，基站和网络通过智能预测和寻优以秒级粒度变更休眠策略，进而在最大化节能收益的同时，保障网络性能。

最后，姜旭冬表示：“人们和行业对通信行业需求持续提升，话务量与日俱增。持续提升无线网络能效，是打造低碳绿色网络的关键。华为希望通过系列化的解决方案创新，并将智能化引入基站，持续帮助运营商建立一张绿色低碳的 5G 网络，助力运营商达成双碳目标。”