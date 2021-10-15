根据 IDC 发布的《中国智能家居设备市场季度跟踪报告，2021 年第二季度》，2021 年上半年中国智能家居设备市场出货量约 1 亿台，同比增长 13.7%；2021 全年出货量预计 2.3 亿台，同比增长 14.6%。预计未来五年中国智能家居设备市场出货量将以 21.4% 的复合增长率持续增长，2025 年市场出货量将接近 5.4 亿台，全屋智能解决方案在消费市场的推广将成为市场增长的重要动力之一。

目前全屋智能解决方案在国内尚处于发展起步阶段，市场渗透率较低，伴随我国居民生活水平及智能家居市场认知度的双重提升，全屋智能解决方案将迎来广阔的发展空间，从产品、渠道和用户三个方面对 DIY 市场形成有益补充，推动智能家居市场发展。

产品方面

作为全屋智能解决方案中用户接受度较高的应用场景，智能照明、安防和自动化相关设备未来五年市场出货量将快速增长。预计 2025 年中国智能照明设备市场出货量将突破 1 亿台，家庭安全监控设备市场出货量接近 1. 2 亿台。此外，全屋智能解决方案引入了智能家居中控屏这一新兴品类，市场增长潜力将逐步释放。

渠道方面

与 DIY 市场明显向线上渠道倾斜不同，全屋智能解决方案销售渠道以线下为主，未来其发展将帮助撬动线下市场的智能家居需求。同时全屋智能也在开辟家装、设计等新渠道，丰富智能家居市场的渠道结构。

用户方面

全屋智能解决方案因免去了 DIY 所需的安装调试，对中高年龄群体更为友好，利于拓展有智能化需求却排斥复杂安装设置的潜在用户。老年群体对全屋智能解决方案的接受度高于预期，未来人口老龄化发展之下，全屋智能解决方案对中老年市场的耕耘将推动智能家居市场渗透率的提升。

目前中国全屋智能解决方案市场处于场景增长导向阶段，市场体量将迎来快速增长，后续发展应关注以下三点趋势：

智能家居中控屏作为又一人机交互端口型设备极具市场潜力

全屋智能解决方案市场的发展激发了智能家居中控屏的市场潜力。中控屏作为全屋智能解决方案中人与设备间重要的桥梁集成联动控制、协议对接、人机交互、服务呈现四大功能，是方案中重要的组成部分。在当前发展阶段，中控屏主要承担场景化控制功能和语音、触控为主的人机交互功能，未来 AIoT 能力提升将使得中控屏的功能愈发强大，服务属性也将增强，逐步集成家庭社交、医疗健康、物业管理等应用服务，构建广阔的智能家居生态。

人机交互多元化作为自然交互的基础是全屋智能的重要发展方向

人机交互是全屋智能解决方案的一大核心，目前厂商布局呈现两种思路。一类方案强调交互中心，智能家居中控屏、智能音箱等中心型设备功能强大、作用突出；另一类方案弱化交互中心，注重具备感知能力和连接能力的设备组合。两类方案均是对自然化交互的探索，长远发展将殊途同归，未来全屋智能下的人机交互将是多元并存的，主动交互与被动交相协同，满足用户随时随地的需求。

渠道建设和用户引流是现阶段市场拓展的关键举措

全屋智能解决方案的市场认知度处在较低水平，亲身体验对用户认知的提升十分关键，因此线下渠道拓展及线上线下渠道有机结合是目前拓展市场布局的重要环节。渠道合作在线下渠道建设中的重要性日益凸显，与家居、建材卖场合作开设体验店，以及与家装渠道合作通过设计师推广，为全屋智能解决方案拓展了更广阔的的销售路径。同时借助短视频、直播等新兴社交媒体为实体店铺导流，将线上线下资源进行了有机联动。

IDC 中国高级分析师刘云认为：“中国全屋智能家居解决方案市场尚处于发展初期，增长空间广阔，将为智能家居市场发展创造更多机会。目前多类厂商争先布局这一赛道，拓展市场份额的同时厂商应明确发展路线，打造自身竞争优势，为智能化、服务化发展奠定基础。”