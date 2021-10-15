近日，设计咨询公司 IDEO 和麦当劳共同举办了一次开放式创新挑战，邀请当地的创意社群参与设计新型绿色餐盘，试图探索材料创新和产品设计的边界，并为中国 4000 多家麦当劳门店的消费者和员工提供更好的体验。

本次创新挑战共有 18 位来自国内外领先设计大学的年轻设计师入选，他们分成多个项目小组，在 IDEO 和麦当劳跨学科导师的指导下，经历了一次 “启、探、融、创” 的旅程。本次创新挑战在为期一周的设计冲刺阶段后达到高潮，共有两个优胜小组脱颖而出，进入了 IDEO 上海办公室，与 IDEO 设计师一起将初始原型完善成可投产的设计。

IDEO上海办公室设计总监Federico Duarte表示：“我们很高兴能与麦当劳合作，探索一种新的社群协作方式，共同构想下一代绿色餐盘设计。通过引入本地年轻的设计师，与麦当劳职能团队一同协作，并结合可持续发展专家的专业经验，我们能够打破协作的边界，共同设计出环保餐盘解决方案，从而显著提高这个项目的输出成果，我们甚至仅用了传统设计项目的一小部分时间就做到了这一点。”

麦当劳中国首席运营官林慧蓉表示：“因为热爱，尽善而行。我们很高兴与全球领先的创新设计咨询公司 IDEO 共同发起此次开放式挑战，汇聚更多人的智慧构思 ‘绿色餐盘’ 的设计，并通过麦当劳的规模号召更多人践行环保，热爱地球，共创绿色未来。”

目前，麦当劳中国的下一代餐盘现已进入测试和完善阶段，新的设计将在此后正式公布。