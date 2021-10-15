应用经济领域领先的商业化平台 ironSource 宣布，公司已达成有关收购移动广告和应用变现公司 Tapjoy, Inc. 的重要协议。

ironSource 表示，本次收购将进一步加强 ironSource 平台实力，从多维度为移动应用及游戏开发者赋能。作为结果，ironSource 客户将能够通过 Tapjoy 市场等渠道获得更多样化的广告客户，以实现收入增长。同时，其综合完善的技术将帮助开发者在游戏应用经济领域取得更加全面的成功。而通过此次收购，ironSource 也将进一步拓展其 SDK 在应用和游戏领域的覆盖面，扩大市场份额。

“ironSource 基于商业化平台为开发者提供服务，平台特性让我们可以通过引入更多战略性的补充要素，为开发者创造更多价值”，ironSource 首席营收官兼联合创始人 Omer Kaplan 表示，“此次收购延续了这一战略，通过拓宽 SDK 覆盖面、提高变现能力并将平台发展为应用经济和游戏经济中不可或缺的一部分，以最大化客户受益为宗旨，为其提供服务。”

“我们很高兴加入面向开发者服务的领先商业化平台 ironSource”，Tapjoy 首席执行官 Jeff Drobick 表示，“Tapjoy 的技术为众多国际知名品牌及开发者提供广告变现、用户增长和客户调研方面的支持，在大约 66,000 个应用程序中集成 SDK，触达超过 16 亿的月活跃用户。随着应用经济的不断发展，相信 ironSource 是我们的理想伙伴，能够通过产品和专业影响力的融合，进一步实现持续增长。”

ironSource 首席执行官兼联合创始人 Tomer Bar Zeev 表示：“ironSource 曾多次凭借成功的收购实现业务快速增长，未来，我们计划通过持续收购，构建在应用经济中以客户为中心的独一无二的综合性商业化平台。”

ironSource 预计将以 4 亿美元总价收购 Tapjoy，收购资金来自资产负债表中的现金。Tapjoy 收入增长迅速，2021 年净收入预计为 8100 万美元。Tapjoy 卓越的营收表现也将在 2022 财年对 ironSource 产生积极影响。交易预计将于 2021 年第 4 季度或 2022 年第 1 季度完成，具体取决于包含监管部门审批在内的惯例成交条件。