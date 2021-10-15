王小川宣布卸任 CEO 一职。他在内部信（via 新浪科技）中表示，经过自腾讯发出初步收购邀约至今的 383 天调整，通过充分优化的整合方案，目前搜狗业务和团队的调整已经基本就位。未来，搜狗搜索、输入法、PC 浏览器等核心产品将继续保持搜狗品牌运营，同时搜狗的搜索技术与 AI 能力，也将赋能到腾讯业务体系。

王小川内部信全文：

各位搜狗同仁：

自腾讯发出初步收购邀约，经历了 383 天。在和政府、股东、团队充分地论证、沟通、调整后，今天是搜狗正式并入腾讯的大日子。从今天开始，搜狗融入腾讯大家庭，向新而行，共赴山海。

在这 383 天里，我们的团队稳定，业务平稳健康。在尊重、真诚、专业的氛围下，通过充分优化的整合方案，业务和团队的调整已经基本就位。在这过程中，部分同学有过焦虑和不安，但现在都已经井然有序，斗志昂扬。未来，搜狗搜索、输入法、PC 浏览器等核心产品将继续保持搜狗品牌运营，同时搜狗引以为傲的搜索技术与 AI 能力，也将赋能到腾讯业务体系，有机会为社会创造更大的价值。

根据 383 天前的约定，今天也是我卸任搜狗 CEO 的日子。这封邮件，代表着我与搜狗的正式告别。从 2010 年 8 月 10 日成为搜狗 CEO 到现在，已经 4083 天。若从 2000 年 9 月 1 日加入搜狐算起，则是 7714 天。这 21 年里我与搜狐、搜狗同仁并肩前行、激情奋斗，一起书写了太多故事，青春与激情，历历在目。前段时间我在敦煌看千年的洞窟壁画，感叹那千年来的是非与成败，既是一瞬间，也是永恒。而我这 21 年间的喜悦、荣耀、曲折、遗憾，也已经定格，化为勋章，在心底安放。圆满的告别，会助推新的生命旅程。

感谢张朝阳先生，他是中国互联网的开创者，也是我的精神教父。20 年前我作为一名应届毕业生有幸加入搜狐，他的言传身教，他的正直、勤勉、极致追求和永不放弃的精神让我受益终生。

感谢马化腾先生以及腾讯的各位同仁，他们推动着中国互联网走向开放繁荣，他们所践行的 “科技向善” 使命，也让我为之折服。在他们给搜狗提供的至关重要的支持与认可中，我深刻感受到腾讯人的善良和胸怀。

感谢搜狗的同事们，带着信任、执着和热爱一路前行。正因为有了你们的精诚付出、坚定不移，搜狗的每一步才能如此坚实。我并没有和你们分离，你们未来的成就，依旧会是对我的鼓舞，祝福你们。

感谢曾经极致努力的自己，把全部的爱奉献给了搜狗。我曾经对媒体骄傲地告白：“搜狗就是我老婆。” 爱过，无怨无悔。爱过，就成熟了。告别搜狗，我获得了更大的能力去爱亲人，去追寻一份迟到的爱情。此外，二十年来萦绕在我心中的还有对生命科学的好奇。往后二十年，若能为生命科学和医学的发展尽一份力，为大众健康做出一点贡献，生命就更有意义了。

感谢这个美好的时代，山海远阔。

我们是历史的见证者，享受着中国富强和互联网革命带来的红利。我们更是历史的创造者，以互联网为事业，我们有机会在工作中为数亿人的幸福做出贡献，生命的意义因此而变得充实，而世界因为有了搜狗也有所不同。搜狗此次融入腾讯大家庭，希望世界因此再有所不同，不负热爱。

与诸位共勉。

搜狗 CEO 王小川

2021 年 10 月 15 日