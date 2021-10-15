根据 Strategy Analytics 手机元件技术（HCT）最新发布的研究报告《2021 年基于 Arm 的笔记本电脑处理器市场份额：苹果初步领先》，2021 年，Arm 笔记本电脑处理器的收益将增长超过三倍。苹果、联发科和高通将在 2021 年占据 Arm 笔记本电脑处理器市场的最大收益份额。基于 Arm 的笔记本电脑处理器市场收益在 2020 年增长了 9 倍，到 2021 年将增长超过 3 倍，达到 9.49 亿美元。

Strategy Analytics 指出，从出货量来看，基于 Arm 的笔记本电脑处理器出货量将在 2021 年增长两倍以上，占笔记本电脑处理器总出货量的 10% 以上。

Strategy Analytics 手机元件技术服务副总监兼报告作者 Sravan Kundojjala 评论道：“苹果和联发科抢占了 Arm 笔记本电脑处理器市场的先机。在苹果 Silicon M1 的推动下，苹果将在 2021 年占据近 80% 的收益份额。联发科排名第二，这要归功于它在基于 Arm 的 Chromebook 个人电脑处理器市场的早期领导地位。”

Kundojjala 继续说道：“尽管高通在 Windows 操作系统上与微软有着密切的合作关系，但到目前为止，它在笔记本电脑市场上还没有取得任何进展。高通正通过收购 Nuvia 大举投资计算市场，我们要到 2023 年才能看到结果。近期，高通可以专注于 Chromebook，从联发科那里夺取市场份额。Strategy Analytics 认为，基于 Arm 的笔记本电脑处理器供应商需要加大软件投资和品牌推广力度，以有效与基于 x86 的厂商英特尔和 AMD 竞争。”