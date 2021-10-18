合创 Z03 正式上市，售价为 13.28-16.88 万元。新车共推出四款配置，共有 510/620km 两个续航版本。据合创官方称，搭载 100kwh 动力电池包、能够实现 800km 续航的合创 Z03 EDG 定制版将于明年正式上市。整车定位于一台纯电紧凑型 SUV，属于合创品牌旗下的第二款车型，炫酷颜值、百变空间、超长续航是它的重点标签。

合创 Z03 的外观造型简洁圆润，采用了大部分电动车都采用的封闭式前脸，狭长的前大灯和环形灯带融合，有着非常犀利的 “目光”。左右加入了竖条的 LED 灯带和雾灯，配合下方类似 “獠牙” 的银色饰条，视觉效果突出。

车身尺寸长宽高分别为 4602/1900/1645mm，轴距达到了 2750mm。车身侧面采用隐藏式门把手，粗旷的轮眉给车辆增添了几分硬朗的气质。轮圈采用 “刀锋战士” 的设计风格，螺旋扇叶的造型十分锋利，轮胎尺寸为 215/50 R18。

车尾造型也具有一定的前卫科技感，内凹的线条设计和整车的风格搭配。尾灯组采用贯穿式设计，配合宽大的下保险杆，拉宽了尾部的视觉感受。

内饰采用一体化简洁设计，10.25 英寸的仪表盘和 14.6 英寸中控屏的组合，增强了车内的科技氛围。车机内置了合创智趣生态应用，配合顶级大师邦乔维（Bongiovi）的专业调音系统，能带来出色的沉浸式体验。此外，合创 Z03 还拥有超广角前后座椅布局，可将前排座椅进行平放操作，连通后座实现 “躺平” 模式。

智能配置方面，新车拥有沉浸式巨幕投影、可调光天幕、AI 对话、座椅加热和通风等丰富配置，并搭载 HYCAN PILOT 2.0 智能驾驶辅助系统，可实现智语 ACC、红绿灯提醒、前车起步提醒、车道居中、AVP 自动泊车等功能。

动力方面，新车将提供两种动力版本，其中普通版驱动电机最大功率为 135kW，峰值扭矩为 225N·m，0-100km/h 加速时间为 7.9s；而高性能版驱动电机最大功率为 160kW，峰值扭矩为 225N·m，0-100km/h 加速时间为 7.1s。续航方面，新车将配备容量为 64.6kWh、76.8kWh 两种电池组，NEDC 工况下最大续航里程分别为 500km 和 600km。