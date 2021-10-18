10 月 18 日，应脉医疗宣布完成数亿人民币 B 轮融资，本轮融资由国投招商、海松资本及前海母基金共同领投，楹联健康基金跟投，原股东高瓴创投、惠每资本、真格基金、辰德资本继续增持。华兴资本担任本次交易的独家财务顾问。

应脉医疗是由具有丰富行业经验的顶尖团队创立、拥有全球化视角的平台型医疗器械企业，公司在上海、北京和波士顿均设有研发中心，凭借自主知识产权的核心技术平台及精准临床洞察，专注于结构性心脏病、外周血管介入，及神经调控/脑机接口等领域的前沿技术。

二尖瓣反流是最常见的心脏瓣膜疾病，但由于传统的外科手术难度大、风险高，我国二尖瓣反流手术治疗率长期处于较低水平，未被满足的临床需求及市场潜力巨大。经导管二尖瓣修复术近年来受到学术界和产业界的重点关注，有望解决二尖瓣反流患者治疗率极低的窘境，造福患者。应脉医疗凭借其产品设计及执行力，其 NovoClasp 经股静脉二尖瓣修复系统已成功跻身介入二尖瓣修复系统第一梯队，顺利完成动物试验并已进入人体临床试验阶段；在中美研发团队的通力协作下，第二代二尖瓣瓣膜修复与瓣环修复系统，及二尖瓣置换系统也已完成原型设计。

在结构性心脏病领域之外，应脉医疗成功通过自主研发及并购整合在大外周介入领域建立了极具竞争力和差异化的管线；在神经调控及脑机接口领域亦建立了由世界级研发专家领衔的团队，致力于开发领先的神经刺激产品，造福广大中国病患；此外，应脉医疗与全球蛋白质组学领军企业 Seer 开展了独家合作，推动这一潜在颠覆性技术在中国市场的商业化。

应脉医疗首席执行官赵瑞麟博士表示：“我们非常感谢投资人对应脉医疗的认可与信赖，本轮融资将助力应脉进一步推动二尖瓣修复产品的临床注册和商业化进度，加速公司在结构心、外周介入和神经调控领域的创新产品研发。应脉医疗将始终秉持仁爱之心，立足中国，放眼世界，以临床需求为导向，以科技创新为核心驱动力，持续打造高品质产品，服务临床造福患者。”

国投招商生命科学团队表示：“结构性心脏病介入治疗市场规模巨大并增长迅速。其中二尖瓣反流是最常见的心脏瓣膜疾病之一，但目前临床需求极大程度并未被满足。应脉医疗拥有全球顶尖的国内外研发和管理团队，赋予公司强大的原创研发能力和完善的资源整合能力。公司二尖瓣修复技术理念和研发进度均处于国内前沿，有望成为国内首批上市的二尖瓣修复创新医疗器械。国投招商高度认可应脉在结构性心脏病介入治疗领域的布局，未来将全力支持公司开发出更多创新医疗器械，造福病患。”

海松资本 CEO 陈立光先生表示：“创新医疗器械市场需求快速增长，创新和迈向国际是下一阶段中国医疗器械的发展方向。结构性心脏病、泛血管领域、神经调控及脑机接口市场宽广且未满足的临床需求巨大，极具长期投资价值。我们坚定看好应脉医疗团队创新研发能力、快速商业化能力及国际化视野。希望我们能和应脉一起努力，切实满足心脏和神经领域的医疗需求，助力应脉医疗成为国际创新医疗器械的领军企业。”

前海母基金董事总经理李胜男表示：“我们认可应脉的战略布局，看好应脉的创始团队，这个团队具有超强的研发能力，落地执行力和国际视野，有能力将应脉打造成一个世界级的医疗科技公司。我们将持续助力应脉医疗在结构心，外周介入和神经调控等领域的开拓创新，解决更多临床问题，满足更多临床需求，为广大患者带来福祉。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。