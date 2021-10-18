10 月 18 日，新能源汽车核心电子零部件供应商汇北川宣布完成 1 亿元 A 轮融资，本轮融资由和利资本领投，指数资本担任独家财务顾问。该笔资金将主要用于研发投入、增加实验室设备能力和扩大生产规模。

1998 年，汇北川成立于深圳。2007 年，汇北川开始进入中国新能源汽车行业，是国内最早的新能源汽车核心电子供应商。

经过 20 多年精耕市场与技术创新，汇北川成为新能源汽车关键电子零部件国产替代头部企业，电驱动薄膜电容产品则成为北汽和比亚迪的第一批 Tier1 厂商。

汽车电池与电机热管理系统温度传感器，负责对电池、电机的温度进行精确测量与监控，以防止出现热失控风险，确保最大限度延长其工作寿命，可谓汽车的 “第一道安全防火墙”，属于最高安全等级 ASIL-D 产品，工艺门槛极高。汇北川的产品 NTC 测温传感器性能优异，性价比极高，夺得国内第一的市场份额，获 80% 主力车型认证，拥有 60 余家定点客户，开发车型 200 多个。

在无源器件方面，汇北川也凭借国内首屈一指的深厚技术积淀，成为北汽和比亚迪等中国最早涉足新能源汽车厂商的第一批核心一级供应商。主力产品 DC-link 薄膜电容器，同样是新能源汽车上的核心器件，赛道准入门槛极高。该产品基于新材料研发，匹配新型开关器件对薄膜电容器要求的提升，大受行业认可。

目前，汇北川量产客户已覆盖全国几乎所有主流整车厂和 Tier1 企业。运营覆盖十二大车厂对应的国产化主流的三电系统厂家，交易的客户数量 100 家以上，产品上线国内外 300 多款新能源车项目。

汇北川拥有一支国内积淀最深厚的新能源汽车核心电子器件量产团队：董事长刘斌创业 22 年，有丰富的汽车电子行业资源与经验；技术团队拥有 30 多年以 NTC 为主的传感器技术经验，40 余年薄膜电容器技术经验，12 年新能源汽车三电系统相关器件开发经验，10 余年动力电池系统技术经验。在汇北川的技术中心和 HB-ST 联合实验室里，共有 30 余位技术专家，另有 3 位拥有近 50 年行业经验的日本老专家顾问团。

汇北川技术储备完整，研发体系完善，目前共获得 2 个国家级认证奖项、72 项专利，其中包括 15 项发明。公司在多管线的研发有迭代积累，已具有传感器、传感器线束、电池采集板、功率薄膜电容、功率模组等多种产品的设计和制造能力。

2017 年，汇北川投资设立无锡工厂，满足车规级器件与模组生产需求，现已投产，规划产值 3 亿元。

和利资本合伙人汤治华表示：“新能源汽车市场正在以复合成长率 38% 的速度高速成长，汽车传感器未来将是黄金赛道。随着新能源汽车迭代速度的加快，使得整车厂商对汽车零部件供应商的能力和要求也在提高。汇北川团队在汽车温度传感器和 DC-LINK 电容领域有着极其丰富的研发和生产管理经验，产品已在国内优质头部客户定点量产销售，得到市场充分认可，并在积极进军国际头部整车厂和 Tier1 厂商。面对快速增长的汽车传感器需求，汇北川强利用自身优秀的产品研发能力、工艺能力、以及品控能力，保障了产品质量，将在市场遥遥领先。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。