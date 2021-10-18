华辉安健（北京）生物科技有限公司宣布已于今年 3 月 23 日完成 5 亿元 A+轮融资。本轮融资由高瓴创投领投，老股东汉康资本、经纬创投等机构继续加码。

本次融资资金将主要用于公司创新产品的开发，包括旨在乙肝治愈的抗体药物 HH-003、广谱抗新冠吸入药物 HH-120、抗肿瘤等领域产品研发管线，以及建设运营大分子抗体药物中试平台、小分子药物研发平台，人才储备等。

华辉安健于 2015 年在北京中关村生命科学园成立。该公司聚焦病毒感染及肝病领域，拥有国际顶尖水准的科学指导及研发团队、先进的技术平台以及高度创新的多元化产品管线。

创始人李文辉博士表示。本次融资将有助于加快创新产品的临床研究，支持拓展研发管线，推动公司具有国际竞争力的系列原创新药早日面世。

经纬创投合伙人喻志云表示：“华辉安健是中国新一代创新药初创企业的代表，从靶点发现的全球源头创新开始，面向重大临床未满足需求开发立足中国、面向世界的全球首创类创新药。李文辉博士是全球最顶尖的乙肝专家，我们非常期待在李文辉老师的带领下，华辉安健能够给中国乃至全球的乙肝患者带来全新的突破性治愈疗法。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。