近日，苏州心擎医疗技术有限公司（以下简称 “心擎医疗”）完成近 5 亿元 C 轮融资，由红杉中国领投，鼎晖 VGC（“鼎晖创新与成长基金”）及千骥资本跟投。本轮融资将主要用于多个现有及新增产品线的研发、临床试验及生产扩张投入。

心擎医疗于 2017 年 5 月在苏州高新区成立，并在北上广深以及武汉多地设立分子公司及办事处。心擎医疗以心衰领域为起点，致力于构建多器官衰竭生命支持平台。历史机构股东包括国仟创投、北极光创投、幂方资本、泰煜投资、华泰大健康基金、苏高新创投等。

目前心擎医疗已有 4 款重磅产品线正式对外披露：

介入式人工心脏：针对高危 PCI 等术中短期循环衰竭风险的预防与治疗。极小的介入尺寸造就低创伤性、更低的出血风险以及更佳的术后创口恢复。无需外科切口，可在导管室快速部署完成，实现对病人循环支持。

体外人工心脏：针对心衰患者短中期的循环支持需求，拥有低血液损伤、高流量、可与其他器官支持系统连接等特性。无需开胸，仅靠插管即可实现与人体循环的并联辅助，为患者争取时间，过渡至康复、移植或其他治疗手段。

新一代便携式 ECMO：为了合并呼吸衰竭或急救转运需求的患者，开发了高便携性、利于一线救治场景以及转运的 ECMO 系统。

离体心脏温血转运平台：为供心脏移植使用的离体心脏建立符合人体内的转运条件。相较于传统使用冰块的冷血转运，为供心的冠脉系统提供血流灌注、氧合的支持，提升供心质量、延伸供心的转运距离。

心擎医疗表示，为覆盖急重症患者的不同需求，其将持续开发多器官支持的产品，提供临床工作者 “一个工具箱处理患者各类大小事” 的平台型解决方案。

心擎医疗 CEO 徐博翎博士表示：“心衰赛道正在被投资领域关注，心擎作为一家年轻的创新企业，获得优秀投资机构的认可倍感荣幸。同时，本轮融资同时离不开老股东们的全力支持。心擎秉持着打造一支精英部队的理念，依靠丰富的行业积累，和国内外顶尖专家团队紧密协作，共同致力于挽救更多不该逝去的生命，迫切地拼搏，力求将产品尽早带向市场为临床服务。此外，我们坚定产品线的长远布局与创新技术的厚积薄发，唯有如此才能持续为广大急重症患者带来更好的、更有价值的产品。”

作为本轮领投方，红杉资本中国基金合伙人杨云霞表示：“心力衰竭是严重危害生命的疾病，迄今为止还没有特别有效的治疗方法。心擎的初心是为心衰患者提供最有效的生命支持系统，尽可能延长患者的生命并提高生命的质量。自成立以来的短短四年里，心擎团队取得了令人振奋的成绩，并且以心衰为起点，逐步构建一个多器官多系统的生命支持平台。红杉中国很荣幸能够与心擎团队携手并进， 在这一重大疾病领域为患者提供更好的解决方案。”

鼎晖 VGC 合伙人高洁亮表示：“心衰是各种心脏疾病的严重和终末期表现，患者数量大，临床未满足需求迫切。心擎的人工心脏产品能够有效辅助循环灌注改善全身器官功能，患者临床获益明显，具有巨大的社会价值和市场价值。人工心脏涉及多个交叉学科，技术门槛极高，心擎团队技术积累深厚，执行力强。鼎晖十分看好心衰赛道并高度认可心擎团队，我们将持续助力公司发展，创造社会价值。”

千骥资本合伙人吴海表示：“千骥资本长期致力于寻找国内外领先的创新型技术，关注基于不同场景下未被满足的临床需求。心擎医疗打造的急重症场景下的中短期体外生命支持平台，可广泛应用于围手术期重症患者的治疗，其各项产品的研发进度及创新性均为国内乃至国际领先，为国内原本缺少临床解决方案的危重症患者带来了生的希望。并且，以创始人徐博翎为核心的的多学科协作团队严谨创新的精神也给我们留下了深刻的印象，我们希望长期陪伴心擎医疗成长为全球领先的体外生命系统支持平台，更好的服务于中国乃至全球的危重症患者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。