2021 年 10 月，无代码开发平台轻流宣布完成近亿元 B 轮融资，本轮融资由启明创投领投，零一创投跟投，老股东腾讯、新进创投持续加码。值得一提的是，本轮融资距离此前 A 轮、A+轮融资披露时间间隔仅一年。

本轮融资后，轻流将持续拓展新产品线、沉淀行业解决方案，专注聚焦客户价值，全面构建产业生态。

轻流为企业用户量身定制独享版轻流，即 “专有轻流”，让企业可以在专属的云资源或自有服务器上部署轻流产品，实现独立专属的无代码开发平台。

专有轻流提供了更丰富的底层定制能力、专业成熟的运维底层支撑系统。在力争构建业务数据价值链闭环的同时，轻流也持续在安全合规上进行投入，目前轻流已成为国内首家出具 SOC2 审计的无代码开发平台；并且轻流已获得鲲鹏认证，成为信创软件的新成员。

在今年 7 月 6 日轻流无代码探索者大会上，轻流原生 BI 系统——“轻析” 发布。首先 “轻析” 和轻流可以高度协同，它提供了从应用搭建到数据分析的全链路自定义功能，无需再进行额外的开发工作，轻流的数据均可自动同步至 “轻析” 进行数据分析工作，大大降低了企业引入 BI 工具的初期成本。通过 “轻析” 所产生的数据分析结果，触发业务规则，从而影响轻流上的业务系统。

此外，企业工作人员可以通过 “轻析” 从多种外部数据库、本地文件等方式来获取数据，并能根据自身需求进行拖、拉、拽等操作进行数据整理工作，最终通过可视化报表工具呈现业务情况。

轻流提出的 “轻代码” 整合了连接、自定义组件、云编程三大中心和 IDaaS 模块体系，将与轻流无代码开发平台一起，覆盖更多行业场景，提升整体平台可拓展性。

启明创投合伙人叶冠泰表示：“启明创投非常看好无代码/低代码行业在中国的发展前景。伴随着越来越多的企业推动数字化转型，对于新软件开发的需求将高速成长，及受限于国内软件工程师数量的有限增速，软件供给的缺口将会越来越大。而无代码/低代码平台的崛起，大大地降低了软件开发门槛，让业务人员也能够有效地将业务流程数字化，普惠更多的企业。轻流有着年轻能干的团队和独特的企业文化，长期聚焦于产品体验以及技术先进性的提升，启明创投看好轻流，相信轻流将成长为一家国内领先的无代码软件平台公司。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。