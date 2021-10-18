根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2021 年 9 月米哈游《原神》移动端全球收入超过 3.41 亿美元，位列全球手游收入榜榜首。中国是该游戏收入最高的市场，来自中国 iOS 的收入占 31.6%；其次是美国市场，占 21.7%，日本市场排名第 3，占 21%。（说明：数据不包括中国及其他地区第三方安卓市场）

腾讯《王者荣耀》以 2.09 亿美元的收入位列榜单第 2 名，来自中国 iOS 的收入占 95%，海外版本收入占比为 5%。

榜单前五另外三款游戏为腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)、网易《哈利波特：魔法觉醒》和 King《Candy Crush Saga》。

2021 年 9 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 的消费达到 73 亿美元，同比增长 11%。

美国是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了 20 亿美元，占全球总收入的 28%。日本市场排名第 2，占 20.5%；中国 iOS 市场排名第 3，占 18%。

作为今年最成功的新游戏之一，《哈利波特：魔法觉醒》9 月收入达到 1.38 亿美元。来自中国 iOS 市场的收入占 94%，其次是中国台湾和香港，分别占 3.6% 和 2.4%。同时，该游戏也是目前哈利波特 IP 改编手游最成功的一款，该系列另外两款手游为 Niantic《哈利波特：巫师联盟》和 Jam City《哈利波特: 霍格华兹之谜》，后者上市 3 年全球收入达到 3 亿美元。