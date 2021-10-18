动点出海获悉，新加坡政府旗下投资机构淡马锡已于近日表示，将向深科技领域投入 10 亿新元的年投资预算。新加坡副总理王瑞杰（Heng Swee Keat）进一步指出，其主要方向将聚焦在先进制造、颠覆性材料、净零科技、生命科学以及食品科技方面。

王瑞杰在 RIE（Research, Innovation and Enterprise）2021 工业活动日上表示，基于对这些深科技领域的投资，新加坡将得以加强该国在全球科技供应链中的地位。此外，他也补充道，希望淡马锡接下来能够从这些投资项目中发掘出新的全球领袖。

据了解，除了作为年度拨款，这笔 10 亿新元的额度同时也将作为该机构创新预算的一部分。此前，作为 RIE 2025 计划的一部分，新加坡政府已在去年 12 月份首次公布该计划时做出承诺，将在未来五年内向 RIE（研究、创新、企业）方面投入 250 亿新元的预算。

淡马锡相关负责人透露，目前，淡马锡已在能源、交通、食品、水资源、废品、材料、城市发展等方面进行颠覆性创新的深科技公司做出了直接投资。

有数据机构在上月表示，今年以来，淡马锡在新加坡科技行业中的投资举动异常活跃，并且该机构在这一领域投入的资金比往年任何一年都要多。据悉，截止今年 9 月份，淡马锡在风投领域的投资规模约达 40 亿美元，较去年全年相比增长近 75%。与此同时，其相关交易次数较去年相比也呈现出了超 2 倍增幅，达到 70 笔左右。

值得一提的是，今年 8 月份时，淡马锡也成立了其全球人工智能技术和解决方案卓越中心 Aicadium，以进一步推动人工智能技术及相关解决方案的落地应用，从而更好地满足其全球投资组合公司以及其他企业希望部署人工智能技术改善业务状况的需求。

有观点认为，这是该机构着手打造其内部初创公司体系的表现。凭借这一体系，淡马锡正在成为新加坡的 “超级孵化器”。而针对其中的这些初创公司，观点也强调称，它们不仅能够丰富该国的科技生态，同时也将为其他国有投资机构的投资策略提供新的参考方向。