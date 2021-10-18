10 月 18 日，全球商用服务机器人供应商优地科技宣布完成 2 亿元 C2 轮融资，本轮融资由上海城投旗下诚鼎基金、云锋基金联合领投，无锡新城集团下属新尚资本、58 产业基金、冠达集团跟投，部分老股东继续追加投资，指数资本担任财务顾问。

继今年 6 月获得 C 轮融资后，优地科技再获资本青睐，4 个月共计融资 5 亿元。优地科技总裁顾震江表示，将借助本轮融资，扩大自身研发能力、提升产能，提高整体销售与服务能力，继续加大布局多场景应用，为全球客户提供可靠稳定的机器人整体解决方案。

优地科技成立于 2013 年 3 月，是一家致力于为全球客户提供可靠稳定的机器人整体解决方案的商用服务机器人公司，旗下机器人产品覆盖文娱休闲、餐饮、酒店、商圈、社区等多个室内外场景。

云锋基金表示，“优地机器人具备优秀的低速自动驾驶配送能力，在休闲文娱、酒店以及校园等场景均有落地且已经成为头部企业，我们相信未来公司有望形成很好的商业和战略价值。”

诚鼎基金表示，“我们对优地未来的发展充满期待。在劳动力短缺、人力成本骤增的大背景下，服务机器人的市场前景将非常广阔。疫情加速了服务机器人商业化进度，无接触服务成为不少商业场景的 “标配”。但疫情只是催化剂，商用服务机器人未来强劲发展更底层的原因在于技术的充分沉淀和场景的商业化能力，这也是我们看好优地的重要原因。我们高度认可优地的竞争优势和优秀的管理团队，未来也将携手优地在多场景展开深度战略合作，助力其成长为国际领先的商用服务机器人公司。”

新尚资本表示，“优地科技深耕服务机器人行业，旗下产品减少人们的重复性劳动，提升用户的便利性及科技体验。同时优地科技通过不断优化技术方案，持续扩大产品应用领域和场景，将为人们的优质生活带来开放的想象空间。”

58 产业基金合伙人王德荣表示，“从行业来看，无人驾驶和机器人技术在末端配送市场的应用潜在可达千亿市场，机器替人大势所趋。优地科技已经证明了其室内配送多场景的复制能力，在室外配送场景也具有巨大的想象空间，这也是我们持续看好公司的原因。同时我们也认为，公司在室外配送场景和 58 有较强的战略协同，也希望未来能和公司在末端配送领域携手开展更多合作。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。