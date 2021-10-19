新款 AirPods 也在今天的发布会上「炸场」了。第三代 AirPods 支持动态头部追踪的空间音频，可以聆听 Apple Music 中的杜比全景声内容，以及收听支持空间音频的其他音频、电影声效等；搭载 Apple 定制声学系统和 H1 芯片，能够实现自适应均衡功能。

AirPods 3 配有力度传感器，可方便直观地控制音乐和通话等。IPX4 级的防水级别，让新款 AirPods 耳塞及充电盒均抗汗抗水，在户外运动可以少一点顾虑。使用方面，增强的电池续航提供最长 6 小时的聆听时间，搭配使用充电盒，可带来最长 30 小时的使用时长。而充电 5 分钟即可提供大约 1 小时的续航。另外，AirPods 现在也是 MagSafe 生态系统的一部分，可以更方便进行无线充电。

AirPods 3 采用定制的驱动单元和高动态范围放大器。其语音编解码器 AAC-ELD 支持设备全高清的语音通话质量，可以为 FaceTime 通话带来清晰自然的通话效果。在这一代上新引入的皮肤识别传感器能够准确识别 AirPods 是戴在耳朵里，还是放在口袋里或桌子上，并在用户拿下耳机时暂停播放。

第三代 AirPods 于今日起接受订购，10 月 26 日（周二）起发售，价格是 1399 元。与此同时，苹果调整了第二代产品的价格，降至 999 元，这个价格不包含无线充电盒，需另购。