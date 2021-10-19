原来真正「来炸场」的，是 M1 Pro 和 M1 Max 新一代苹果自研芯片。二者均在 M1 的架构基础上进一步拓展，M1 Pro 带来了「令人惊叹」的性能表现和「业界领先」的能效，M1 Max 更是在这两个方面达到了全新高度。

据苹果介绍，M1 Pro 和 M1 Max 的中央处理器运行速度相比 M1 提升最高可达 70%，诸如使用 Xcode 编译代码等任务因此可以处理得比以往更加快速。而 M1 Pro 的图形处理器运行速度相比 M1 提升最高可达 2 倍，M1 Max 更是提升最高可达 4 倍，能让专业用户在对性能要求极高的图像工作流中体验到「飞一般的处理速度」。

以下内容来自苹果官方新闻稿：

M1 Pro 和 M1 Max 采用 SoC 芯片架构，两款芯片均配备高速统一内存，可实现行业领先的性能功耗比和令人惊叹的能效表现，内存带宽与容量也进行了大幅提升。M1 Pro 的内存带宽最高可达 200GB/s，最高可支持 32GB 的统一内存。M1 Max 的内存带宽则达到 400GB/s，是 M1 Pro 的 2 倍，接近 M1 的 6 倍，最高支持 64GB 的统一内存。即便是目前最新款的笔记本电脑，显存容量也尚未逾越 16GB 的上限，而将高达 64GB 的统一内存用于需要处理大量图像的任务，将可令专业人士能够使用笔记本电脑完成许多以往无法想象的工作。M1 Pro 和 M1 Max 采用高能效架构，意味着它们无论是在 MacBook Pro 接入电源时还是仅靠电池供电，均可提供始终如一的性能表现。M1 Pro 和 M1 Max 内部集成的媒体处理引擎也经过加强，配备 ProRes 专用加速器，专门用于专业级的视频处理。M1 Pro 和 M1 Max 堪称 Apple 迄今打造的最强芯片。

M1 Pro：性能与处理能力再上新台阶

M1 Pro 采用业界领先的 5 纳米工艺，封装晶体管多达 337 亿个，是 M1 的 2 倍以上。由 8 颗高性能核心和 2 颗高效率核心组成的全新 10 核中央处理器，运行速度相比 M1 提升最高可达 70%，专业性能表现超乎想象。而与最新的 8 核 PC 笔记本电脑芯片相比，M1 Pro 在同等功耗水平下的中央处理器性能更可高达 1.7 倍，达到其峰值水平性能的功耗则少了 70%。有了 M1 Pro，即便是编辑高分辨率照片这类对性能要求极高的任务，也会变得易如反掌。

M1 Pro 的图形处理器最高配置为 16 核，速度最快达到 M1 的 3 倍以上，与最新款 8 核 PC 笔记本电脑芯片集成显卡相比，速度最快可达 7 倍以上。与 PC 笔记本电脑所用的大功率独立图形处理器相比，M1 Pro 的性能更强的同时功耗却少了 70%。M1 Pro 最高可配置 32GB 的高速统一内存和 200GB/s 的内存带宽，为 3D 设计师、游戏开发人员等创意工作者的移动办公提供更多可能。

M1 Max：最强大的专业级 Mac 笔记本电脑芯片

M1 Max 同样采用功能强大的 10 核中央处理器，另外配备多达 32 核的图形处理器，图像处理速度相比 M1 提升最高可达 4 倍。而它内部共计集成 570 亿个晶体管，比 M1 Pro 多出 70%，更比 M1 多达 3.5 倍，堪称 Apple 迄今打造的最大芯片。不仅如此，它的图形处理器在达到紧凑型专业级 PC 笔记本电脑内高端图形处理器的相近水平性能时，功耗少 40%，在达到最大型 PC 笔记本电脑内最高端图形处理器的同等性能水平时，功耗则要少 100 瓦。这说明它发热更少，风扇更为冷静，令 MacBook Pro 实现了极为出众的电池续航时间。M1 Max 将会彻底改变那些图形密集型工作流，包括在 Final Cut Pro 中渲染复杂时间线的速度相比上一代 13 英寸 MacBook Pro 提升最高可达 13 倍。

M1 Max 芯片结构采用更高带宽，内存带宽是 M1 Pro 的 2 倍，使得它的内存带宽达到 400GB/s，接近 M1 的 6 倍。也因此，M1 Max 最高可配置 64GB 的高速统一内存。凭借无与伦比的性能表现，M1 Max 堪称迄今为止 Mac 上最为强大的专业级笔记本电脑芯片。

快速高效的媒体处理引擎现支持 ProRes 格式

M1 Pro 和 M1 Max 内部均集成了 Apple 设计的媒体处理引擎，可在加速处理视频的同时，保持电池续航时间。其中，M1 Pro 提供对 ProRes 专业视频编解码器的针对性加速，仅需极低功耗便可同时播放多条高质量画面的 4K 及 8K ProRes 视频。M1 Max 则更胜一筹，视频编码速度相比 M1 Pro 提升最高可达 2 倍，并配有 2 个 ProRes 加速器。在搭载 M1 Max 的新款 MacBook Pro 上使用 Compressor 对 ProRes 视频进行转码，速度相比上代 16 英寸 MacBook Pro 足可提高 10 倍，表现惊人。

先进技术造就全面的专业级系统

M1 Pro 和 M1 Max 均采用量身打造的先进技术，助力专业工作流实现全面提升：

16 核神经网络引擎可加速设备端机器学习功能，提升摄像头性能。

全新的显示引擎可同时驱动多台外部显示器。

新增的雷雳 4 控制器可提供更高的 I/O 带宽。

Apple 定制的图像信号处理器配合神经网络引擎，利用计算视频技术提升内置摄像头的画质，能令视频画面更加清晰，视频中的人物肤色更加自然。

业内领先的安全系统设计，包括 Apple 最新的安全隔区、基于认证硬件的安全启动以及运行时防数据利用技术。

Apple 芯片转移计划达成重大进展

为期两年的 Mac 过渡到 Apple 芯片计划已过去一半，M1 Pro 和 M1 Max 的面世又将该计划向前推进了重要的一步。两款芯片堪称 Apple 迄今打造出的功能最强大最丰富的芯片，连同 M1 共同构成的 Apple 芯片阵容，在性能、定制技术、能效方面均领先业界。