苹果今天发布了采用 M1 Pro 和 M1 Max 芯片的全新 MacBook Pro，新品提供 14 英寸及 16 英寸两种规格，售价分别由 14999 元和 18999 元起跳，自今日起接受订购，将于 10 月 26 日（周二）起正式发售。

据官方介绍，搭载 M1 Pro 和 M1 Max 芯片的 MacBook Pro 首次在专业级系统上采用 SoC 芯片架构，并采用高速统一内存与更高的内存带宽，带来「业界领先的性能功耗比与高能效」。

两款全新专业级芯片

M1 Pro 在 M1 的开创性架构基础上进一步升级，配备最多包含八个高性能核心与两个高能效核心的 10 核中央处理器，以及最多达 16 核心的图形处理器。相比 M1 芯片，M1 Pro 的中央处理器速度提升最多达 70%，图形处理器速度提升可达 2 倍。M1 Pro 芯片同时还提供了最高 200GB/s 的内存带宽，接近 M1 带宽的 3 倍，并可提供最高达 32GB 的高速统一内存。为了大幅提升专业视频工作流的处理速度，M1 Pro 芯片在媒体处理引擎中新增了一个 ProRes 加速器，带来高速度高能效的视频处理体验。

M1 Max 芯片是更为强大的专业级笔记本电脑芯片，在 M1 Pro 芯片的基础上实现性能的进一步提升。M1 Max 拥有与 M1 Pro 相同的 10 核中央处理器，并将图形处理器核心数量加倍到最多达 32 核心，处理速度相比 M1 最高可提升 4 倍。M1 Max 还拥有最多 400GB/s 的内存带宽，是 M1 Pro 的 2 倍，M1 的近 6 倍，以及最高达 64GB 的高速统一内存。使用新款 MacBook Pro，3D 设计师可以在一些场景中轻松运用极为复杂的几何图形与纹理，而之前甚至无法运行这些场景。M1 Max 还提供了先进的媒体处理引擎，包括两个 ProRes 加速器，实现更强劲的多流处理表现。专业人士可以在 Final Cut Pro 中编辑最多达 30 条 4K ProRes 视频，或最多达 7 条 8K ProRes 视频，比使用 Afterburner 加速卡的 28 核 Mac Pro 能处理的条数还要多。此外，有史以来第一次，视频编辑工作者可以紧靠电池供电的 Mac 完成对 8K ProRes 4444 视频的 HDR 校色，即便他们远离工作台。

续航拉满

相比上一代机型，新款 MacBook Pro 充电一次可以：

14 英寸机型提供最长可达 17 小时的视频播放，比上一代多 7 小时；16 英寸机型视频播放时间最长可达 21 小时，比上一代多 10 小时——这是 Mac 笔记本电脑迄今为止最长的电池续航时间。

使用 Xcode 的开发者可以编译最多达 4 倍的代码。

外出工作的摄影师使用 Adobe Lightroom Classic 编辑图片时，可获得最长可达 2 倍的电池续航时间。

为性能而来的设计

14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型拥有焕然一新的精美外观，其设计专注于性能与实用性。全新铝金属外壳优化了内部空间，以实现增强的性能与更多的功能。机身围绕先进的散热系统进行精密制作，即便在低风扇转速下，排风量也比上一代机型多 50%。这一散热设计让 MacBook Pro 在提供强大而稳定的性能表现的同时，仍能保持冷静运行。得益于 Apple 芯片的高能效，MacBook Pro 在处理绝大部分用户日常任务时，甚至不需要启动风扇。

新款 MacBook Pro 的妙控键盘有经双层阳极氧化处理的黑色凹槽，优雅地凸显出按键上的背光字符，并配有一行全高度功能键。包括更大尺寸的 esc 键在内，实体功能键取代了触控栏，把备受专业用户喜爱的机械按键的亲切手感带回到 MacBook Pro 上。新款键盘还搭配力度触控板，特别适合专业级应用。

先进的笔记本电脑显示屏

MacBook Pro 上第一次配备了 Liquid 视网膜 XDR 显示屏。Liquid 视网膜 XDR 显示屏采用了 iPad Pro 所使用的 mini-LED 技术，可提供最高达 1000 尼特的持续全屏亮度和 1600 尼特的峰值亮度，对比度更是达到了 1000000:1。极致动态范围能够呈现阴影中不可思议的微妙细节与靓丽夺目的高光，呈现比以往更真实深邃的黑色与更鲜明的色彩，让 HDR 内容栩栩如生。这块显示屏还支持 P3 广色域显示，可显示十亿种色彩，以呈现更流畅的渐变效果。ProMotion 自适应刷新率技术也通过这块全新显示屏来到 Mac，提供最高达 120Hz 的自适应刷新率。ProMotion 自适应刷新率技术会自动调整刷新率以匹配用户屏幕内容的移动，从而帮助延长电池续航时间，让任务处理体验更流畅、响应更灵敏。视频编辑工作者可以锁定最适合素材的屏幕刷新率。

两款机型的显示屏尺寸都比上一代对应机型更大——16 英寸机型的显示屏尺寸达到 16.2 英寸，包括 770 万颗像素，是 Mac 笔记本电脑迄今为止像素最多的显示屏。14 英寸机型也为用户带来了更宽大的屏幕，显示屏尺寸达到 14.2 英寸，包括 590 万颗像素，比上一代 16 英寸 MacBook Pro 显示屏的像素还要多。显示屏的边框更窄，并向上延伸到摄像头周围，为用户的内容提供更多空间。

更多接口带来更友好的连接性

新款 MacBook Pro 拥有 Mac 笔记本电脑迄今为止最先进、最全面的连接性能。两款机型都配备 3 个用于连接高速外接设备的雷雳 4 端口；1 个 SDXC 卡槽用于快速访问媒体内容；1 个 HDMI 端口用于便捷连接到显示器和电视；以及 1 个性能提升的耳机插孔，支持高阻抗耳机。MagSafe 通过 MagSafe 3 端口回归 MacBook Pro，采用更新的设计，并支持向系统传输更高功率。MagSafe 3 可以轻松快捷地连接充电线，同时为 MacBook Pro 提供保护。此外，快速充电功能也首次被用于 Mac，只需 30 分钟就可充入最多达 50% 的电量。搭载 M1 Pro 芯片的 MacBook Pro 可同时连接最多两台 Pro Display XDR，搭载 M1 Max 芯片的 MacBook Pro 更可同时连接最多三台 Pro Display XDR 和一台 4K 电视。MacBook Pro 还支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.0，以提供无线连接性能。

升级的摄像头与音频系统

新款 MacBook Pro 配备 1080p FaceTime 高清摄像头，能够提供翻倍的分辨率与出色的弱光表现。摄像头系统利用强大的图像信号处理器（ISP）以及 M1 Pro 与 M1 Max 的神经网络引擎，使用提升画质的计算视频技术，让用户画面更清晰，皮肤色调更自然。

新款 MacBook Pro 拥有业界领先的录音棚级麦克风，底噪更低，提供更清晰的通话和语音录制效果。高保真六扬声器音响系统由两只高音扬声器和四只振动抵消低音扬声器组成，前者带来更清晰的声场，后者则提供了比上代机型多 80% 的低音。音响系统还支持空间音频，为用户带来先进的三维聆听体验。无论欣赏杜比全景声的音乐还是影片，用户都能享受到身处影院般的体验。