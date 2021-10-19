在今天凌晨的「来炸场」发布会上，苹果推出了 Apple Music 声控方案，所有内容可通过 Siri 聆听，每月订阅费用为 5 元。

据官方介绍，用户只需对 Siri 说出 “嘿 Siri，开始试用 Apple Music 声控”，或是在 Apple Music app 中完成注册，便可订阅 Apple Music 声控方案。订阅后，用户即可通过语音指令操作 HomePod mini、AirPods、iPhone 等所有已启用 Siri 的设备或 CarPlay 车载播放音乐。

Apple Music 声控方案将根据订阅用户个人使用 Siri 播放音乐的偏好以及最近的播放列表，向订阅用户提供 app 内的定制化推荐。音乐 app 还会专门新增一个名为 “Just Ask Siri” 的版块。订阅用户可以通过该版块获知如何更好地使用 Siri 访问 Apple Music。

今年晚些时候，Apple Music 声控方案将登陆包括中港台在内的 17 个国家与地区，价格为 5 元/月。需要注意的是，该服务不包含 Apple Music 的空间音频和无损音频、歌词、音乐视频等高品质音乐服务。