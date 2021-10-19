“OceanBase 开源第 1 天, 社区总访问量超过 16 万。正式开源 140 天，OceanBase 开源社区共吸引了全球 21,300 多位社区用户。”

在 10 月 18 日召开的 “第十二届数据库技术大会” 上，OceanBase 首席技术官杨传辉对外首次公布了 OceanBase 开源近 5 个月的成果。他介绍，“OceanBase 开源 140 天吸引了 4,200 多位开发者关注，产生了 500 多次技术创新碰撞（Commit），600 多篇社区深度原创内容，平均每天产生 5 篇高质量技术内容，平均每天有 100 多封活跃邮件，有 50 多家客户深度实践。”

OceanBase 用 140 天追上了世界一流开源基金会的顶级项目一年的平均活跃程度。

极客帮创投创始合伙人、CSDN 创始人兼董事长蒋涛认为，“我们已经进入软件开发的新时代—云原生时代。用到的工具都在云化和分布式化，分布式数据库是其中非常重要的一环。开源对分布式发展至关重要。OceanBase 开源一百多天受到了行业用户和开发者的欢迎，也证明了开源是技术发展的一个主要的手段。“

OceanBase 成为诸多企业布局分布式数据库的首选，一方面源于原生分布式数据库颠覆了传统集中式数据库的技术架构，创新采用了新一代原生分布式技术，能够极大降低企业海量数据库需求的成本；另一方面，OceanBase 强大的技术能力，也受到用户的欢迎，OceanBase 数据延时小，性能好、兼容好，弹性可扩展，以及可靠稳定的表现，能够较好的承接企业的复杂需求。

携程资深数据库专家陈尧在大会现场介绍：“前年携程开始探索分布式数据库。携程和 OceanBase 的理念很像。现在 OceanBase 的开源版和企业版我们都在做测试。目前携程已将风控业务系统、会员用户画像等多个业务在 OceanBase 上进行测试。”

携程集团（Trip.com Group）是全球领先的一站式旅行平台，随着业务模式的发展，业务数据模型呈现多元化，数据库技术也要随之发展以适应与之对应的需求，同时日益庞大的数据库实例、多 IDC、异地多活部署、减少运维成本和宕机时间是携程数据库技术面临的重大挑战。OceanBase 的分布式技术与稳定的架构，以及强大的技术支持，正好符合携程的期望。OceanBase 对 MySQL 的高兼容性使得基于 MySQL 开发的业务可以平滑迁移到 OceanBase 数据库。

携程是 OceanBase 诸多开源用户中的一家。美团、bilibili、快手等企业也在积极测试 OceanBase 开源版。

大会现场，OceanBase 首席技术官杨传辉也正式发布 OceanBase 开源 3.1.1 版。

新版本在原有性能优势基础之上，打通开源组件和开源的生态更好的协作在一起。譬如：支持 MySQL 5.7 驱动协议；开放了 TABLE API 接口让 OceanBase 数据库拥有 NoSQL 的能力，提供 KV 数据库访问能力；开放 CDC 接口，提供 OceanBase 对外数据同步接口；同时，新版本支持 20 多个生态工具，支持 Docker 部署，实现全量和增量的数据迁移。

数据库是一个基础软件，需要更长的耐心去培育和等待技术的成熟，开源是让数据库走向成熟的重要手段。杨传辉说，“OceanBase 希望通过开源打造一款大家都可以用的分布式数据库，通过开源推动分布式数据库的标准化和规模化，推动分布式数据库这一基础软件走向成熟和通用，普惠大众。”

OceanBase 是蚂蚁集团旗下企业级原生分布式数据库，100% 自主研发，连续 7 年稳定支撑双 11，创新推出 “三地五中心” 城市级容灾新标准，是全球唯一在 TPC-C 和 TPC-H 测试上都刷新了世界纪录的国产原生分布式数据库，已助力 200+行业客户实现核心系统升级。2021 年 6 月 1 日正式开源。