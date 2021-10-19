今日，realme 真我召开了 “后生无畏” 主题发布会，正式推出真我 GT Neo2T 手机、真我 Q3s 与真我手表 T1 等三款里程碑新品。作为真我 GT Neo2 系列新品，真我 GT Neo2T 国内首发天玑 1200-AI 芯片；真我 Q3s 全面升杯成为 realme 首款 144Hz 手机；真我手表 T1 成为 realme 国内首款手表。

realme 副总裁徐起在发布会上表示：“今年是 realme 中国爆发元年，我们推出了全新旗舰 GT 系列，广受消费者好评。这个双 11，realme 将对今年的目标全力冲锋，冲刺中国区千万销量，争取提前完成年度目标！”

真我 GT Neo2T 国内首发天玑 1200-AI

真我 GT Neo2T 配置了天玑 1200-AI 芯片，成为国内首发该芯片的机型。天玑 1200-AI 处理器采用台积电 6nm 先进制程工艺，较 7nm 工艺功耗降低 8%，性能提升 22%，功效提升 25%，是目前天玑平台最强芯片。

为了实现纯净高质感的白色效果，真我 GT Neo2T 以中国陶瓷中最具代表性的釉白为蓝本，采用 7 层纳米级光学镀膜技术，镜面漫反射让机身更显细腻与通透。与之相比，真我 GT Neo2T 墨黑配色则采用光学级镜面，不沾指纹，握持更加舒适。

真我 GT Neo2T 配置 120Hz 三星 AMOLED 全面屏。在续航方面，真我 GT Neo2T 配备 4500mAh 大电池及 65W 智慧闪充，结合 AMOLED 面板低功耗特性和 realme UI 多重省电技术，续航时间有效提升。

在影像方面，真我 GT Neo2T 为用户带来了超级夜景新方案，通过新一代 Pure Raw 算法，支持 AI 自动去坏点、AI 降噪，细节表现力再次提升，轻松留住璀璨夜景。同时新增流光人像效果，能将人物主体识别后背景做运动模糊，不论白天和夜晚都能突出人物主体。

真我Q3s 价位段首款骁龙 778G

真我 Q3s 全面升杯搭载高通骁龙 778G，配置更均衡。在屏幕方面，真我 Q3s 配置 realme 首款 144Hz 可变帧电竞屏，可实现 30/48/50/60/90/120/144Hz 的 7 档变速。真我 Q3s 还拥有 5000mAh 超大电池容量并支持 30W 智慧闪充。设计上，真我 Q3s 带来了 “星云色” 和 “夜空蓝” 两种配色，采用全新星光纹理潮玩设计，在阳光下会呈现出满天星光般闪闪发光的效果。

真我手表T1 realme首款运动通话手表

此外，realme 还发布了旗下首款智能手表产品——真我手表 T1。真我手表 T1 采用不锈钢中框设计，同时带来黑薄荷、橄榄绿与活力黑三种潮流配色，将 realme 的潮玩态度与品质追求传递给年轻用户。

真我手表 T1 内置 Cypress 通讯芯片，支持蓝牙通话功能，用户可在手表端一键接听手机来电。另外，真我手表 T1 支持 110 种运动监测以及心率、血氧、压力等健康监测，为用户提供全方位健康守护。

真我 GT Neo2T 提供 8GB+128GB 版售价为 2099 元，首发价直降 100 元为 1999 元。8GB+ 256GB 、12GB +256GB 两个版本首发价分别为 2199 元、2499 元。在双 11 期间，三个版本的双 11 惊喜价分别为 1899 元、2099 元、2399 元，首销用户可享受 6 期免息分期。

真我 Q3s 系列售价 1599 元起，首次将骁龙 778G 带到 1500 元价位段。真我 Q3s 拥有 6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB 三个版本，双 11 惊喜价分别为 1499 元、1599 元、1999 元。

真我手表 T1 售价 699 元，首销 6 期免息分期。首销当日购买活力黑可享受 599 元限时价。

真我 GT Neo2T 和真我 Q3s 将在 10 月 20 日 20 点开启预售，11 月 1 日 0 点正式开售。