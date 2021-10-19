近日，海洋数据、海洋测绘和海事情报解决方案企业 Saildrone 宣布完成 1 美元 C 轮融资，使其融资总额达到 1.9 亿美元。

此轮融资由 BOND 领投，吸引了包括 XN、Standard Investments、Emerson Collective 和 Crowley Maritime Corporation 等新投资者，以及之前的投资者，包括 Capricorn 旗下的技术影响力基金（Technology Impact Fund）、Lux Capital、Social Capital 和 Tribe Capital 的参与。这项新融资将用于增强 Saildrone 的数据洞察团队并扩大产品入市策划职能，以满足对海洋领域情报的快速增长需求。

Saildrone 的产品基于从主要由可再生风能和太阳能供电的无人水面航行器（USV）收集的数据。Saildrone 无人水面航行器是地球上最可靠的自动驾驶船只，可在地球上最恶劣的条件下航行超过 50 万海里，在海上连续航行超过 15000 天。从高纬度北极地区的冰缘到荒无人烟的南冰洋，Saildrone 无人水面航行器已证明其非凡的耐力和丰富、高精度数据的收集能力。就在上周，Saildrone 无人水面航行器在世界上首次亮相飓风 Sam 核心，进行科学测量并拍摄高清视频，改变了我们对飓风预测的理解。

Saildrone 不仅收集用于生成气候情报和海底高分辨率测深图的科学数据，还使用专有机器学习功能为执法和国土安全应用提供海洋领域意识（MDA/ISR），如监管非法的、不报告的、不受管制的（IUU）捕鱼行为、缉毒行动、以及海洋保护区保护。

BOND 普通合伙人 Noah Knauf（将加入该公司董事会）表示：“我们很高兴能与 Saildrone 合作来共同打造海事情报的未来，利用其独特的技术差异和海量的任务记录，为不同行业的客户提供服务。”

Saildrone 于 2012 年成立，是一家由美国人拥有和运营的公司，其使命是以可持续方式勘探、测绘和监测海洋，以了解、保护和维护我们的世界。Saildrone 无人水面航行器主要使用可再生能源，将碳排放降至最低，同时配备先进的传感器和嵌入式 ML/AI 技术，可在全年任何时候提供对海洋的关键见解。

Saildrone 创始人兼首席执行官 Richard Jenkins 表示：“我们很荣幸能欢迎 BOND 团队和我们的新投资者加入我们的旅程。世界最久经考验的自主海洋技术与一些经验最丰富的风险投资家的强强组合巩固了我们的行业领导地位，并使我们的快速增长路径能够满足客户的需求。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。