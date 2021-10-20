近日，中国邮政集团与普洛斯共同出资设立的合资公司——北京中邮鸿运管理咨询有限公司正式成立，并召开了第一次股东会议和董事会，标志着中国邮政集团与普洛斯在资本运营及资产管理领域的深度战略合作正式启动。

双方将通过合资公司发起设立以现代物流产业为核心的私募股权投资基金，目标投资规模为人民币 200 亿元。合作基金将专注投资于一线城市、重要交通网络节点及城市群落枢纽地区新开发的物流、仓储、运营中心及城市配送园区，兼顾邮政体系内存量资产盘活和升级改造。投资项目类型为包括邮政快递分拣中心、航侧货运中心、电商仓配中心、高端定制库以及高标准冷库等在内的多用途物流仓储类基础设施资产。

为积极响应国家 “十四五” 规划和 “新基建” 国策，合作基金还将以投资的物流仓储类资产为骨干节点和联结纽带，大力探索将大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与物流行业深度融合，使物畅其流，货通天下。

作为基金合作双方，中国邮政集团发挥资源禀赋优势和基金杠杆优势，通过建设布局更多物流高标仓，增强邮政对行业的影响力，并依托基金投资形成的高标仓储网络，实现多元协同，并进一步构建物流和金融生态。普洛斯则发挥其另类资产投资管理专长，尤其是深耕物流仓储领域形成的以智慧化、零碳化为特色的运营管理优势，为项目提供专业的资产服务，提升资产运营效率和资产价值。

基金所投资项目建成后将提升所在区域的物流设施服务水平，并与普洛斯及中国邮政集团管理的基础设施网络形成协同效应，提升产业服务能力，促进物流产业升级发展，为地区经济增长和社会发展做出贡献。

同时，双方的合作符合政策导向，通过机制改革和创新，锚定现代物流产业，实现国企优质资源与市场化专业经营管理的有机结合，助力基础设施建设。