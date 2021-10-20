日前，高端网络芯片企业云合智网宣布在短短几个月内连续完成两轮总计近 4 亿元融资。其中天使轮融资由启明创投领投，浪潮集团等跟投。Pre-A 轮融资由中国互联网投资基金领投，前海母基金、临芯资本、临港科创投、浦东科创投、金沙江资本、活水资本跟投，持续看好云合智网发展的启明创投等老股东继续跟投。光源资本担任独家财务顾问。

本轮融资资金将用于扩大团队建设、加速芯片研发及市场落地。

云合智网成立于 2020 年底，专注于研发高性能网络芯片及解决方案，帮助互联网公司、中大型企业和运营商打造下一代新型网络。

中国互联网投资基金表示：“国家战略将数字化转型放在重要地位，交换芯片是数据中心网络重要的基础硬件，属于中网投重点关注的领域之一。云合智网致力于研发高性能可编程以太网交换芯片和解决方案，并面向本土需求提供国产化产品，核心团队成员在网络芯片和系统领域具有较丰富的研发和产品经验。云合智网自成立以来，在技术研发、底层硬件和软件团队建设等方面均取得明显进展。中网投期待云合智网能够在未来持续助力关键数字技术的创新应用 。”

启明创投执行董事陈南表示：“IT 基础设施行业未来最重要的趋势就是不断深入和无边界扩展的云化，网络扮演着至关重要的角色，但立足中国云市场的创新力量却一直缺席。云合智网团队的几位联合创始人是启明创投的老朋友，我们充分相信团队能够将过去二十多年在全球领先厂商持续践行的技术、产品和商业创新经验，与中国云市场的特色需求进行有机的结合，驾驭全球网络基础设施软硬件开源化的技术浪潮给创业公司带来的独特机遇，填补国内在网络全栈领域的空白。”

云合智网创始人、董事长兼 CEO 曹图强表示：“自云合智网成立以来，吸引了众多头部基金的关注和投资热情，感谢投资方对云合智网的信任和支持。本轮融资是云合智网发展的重要里程碑。有了资本的助力，云合智网得以将更多精力投入在研发和产品上，力争在中国互联网基础设施的升级换代大潮中勇立潮头，引领风向。高端交换机芯片的研发难度高、周期长。云合智网除了拥有综合实力强劲的团队，对生态建设和协助中国互联网、运营商等企业开辟全新路径亦有着极其深入的思考、调研和布局。云合智网将深耕网络行业，在研发国产自主网络芯片的基础上，建立属于中国的网络生态，为提高网络整体性能和供应链安全贡献自己的力量。”

前海母基金、智慧互联产业基金执行总裁许恺表示：“ 随着云计算、AI、物联网等新技术应用兴起，数据量呈几何级增长，底层硬件尤其是半导体芯片的价值将得到重估，与大数据直接相关的芯片领域将明显受益，比如计算、存储、通信等核心芯片。云合智网产品主打的领域正是数据中心的交换芯片，有广阔的成长前景。此外，云合智网团队具备突出的竞争优势：出身名门（Cisco）、整建制高规格（技术、管理、市场、产品等全方位）、兼具国际及本土视野与实践、被验证过的创新与创业能力。”

临芯资本表示 ：“数据中心是数字化时代一个核心而巨大的赛道，临芯看好云合智网在交换机芯片领域国际一流的开发能力、经验和视野，云合智网是临芯在数据中心领域的重要布局之一。”

临港科创投表示 ：“很高兴此次和云合智网结缘，我们在创始人曹图强及核心创始团队身上不仅看到了对行业的深刻认知和超强的研发能力，更看到了他们对提升中国基础网络硬件安全可控的渴望和执着，也更坚定了我们投资的决心和信心。”

浦东科创海望基金 CTO 刘子青表示：“很高兴由浦东科创设立的私募基金，海望集成电路投资基金于 2021 年投资了曹图强博士的云合智网，云合智网拥有的交换机芯片设计技术，作为数据中心中一个不可或缺的环节，非常符合我们浦东科创集团的投资理念。同时我们也注意到，云合智网团队汇聚了一批世界相关领域顶尖水准的科学家，他们不但具备国际化视野，也非常接本土的地气，我们相信云合智网在曹总和他的团队的带领下，未来前景可期。”

金沙江资本董事局主席伍伸俊表示：“拥有世界超一流团队的云合智网，有能力打造出领先世界的交换机芯片，借鉴硅谷经验，凝聚中国力量，深耕中国，实现国产替代，必将成为中国乃至世界互联网交换机芯片的领军企业和新一代网络基础标准的定义者。”

活水资本创始合伙人许乐家表示：“随着云计算数据量和落地应用的进一步爆发，我们无比期待网络底层技术的更新与支撑，云合智网作为国内实力最强劲的自研交换机芯片，有望成为新一代网络基础标准的定义者。”

光源资本执行董事许银川表示：“高速网络交换芯片对于云时代有着至为关键的作用，是网络设备中最重要的核心芯片之一。当下全球交换芯片的技术依旧被北美三大巨头博通、思科、Marvell 所掌控。云合的团队由全球的芯片研发精英组成，具有国际化的视野，准确把握行业发展的最新趋势和最领先的技术，光源很高兴能够助力云合智网完成此次融资，期待看到云合智网未来能够成为全球在交换芯片的新巨头。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。