近日，追觅科技（以下简称 “追觅”）完成 36 亿元人民币 C 轮融资，本轮投资由华兴新经济基金、CPE 源峰领投，碧桂园创投战略投资，云锋基金、磐泽资产、北京泰康投资、天行者资本、嘉实投资、达晨财智等跟投，老股东小米集团、顺为资本、IDG 资本追加投资。

追觅创立于 2017 年，是一家智能清洁家电企业。截至目前，追觅成员近 1800 人，其中技术人员人数占比超过 70%，每年研发投入超过 12%，核心团队多来自清华大学。追觅科技现有扫地机器人、无线吸尘器、洗地机、高速吹风机四大产品品类，产品覆盖 100 余个国家或地区。

受益于消费升级，智能家电市场近年来增长迅猛。数据显示，2023 年小家电市场规模将达到 6460 亿元。今年上半年，国内清洁电器市场也延续了去年高速增长的态势。面对蓝海，追觅在 2021 年第三季度接连推出四款新品：智能无线洗地机 H11 Max、自动集尘扫拖机器人 L10 Plus、扫拖洗烘智能清洁一体机 W10、新一代旗舰无线吸尘器 V16。

同时，追觅开始进一步探索高速数字马达更广阔的应用领域，如厨电、个护等智能家电领域。未来，追觅科技将围绕高速数字马达和 AI 算法这两大方面持续投入：前者相当于机器人的 “心脏”，能够提供源源不断的动力；而后者则相当于机器人的 “大脑”，让机器人有更智能化的思维。

追觅科技一直在诸如仿生机器人等前瞻性领域进行探索和战略布局。今年 8 月，小米发布的第一代仿生四足机器人 CyberDog“铁蛋”，追觅作为生态链企业参与到这个项目研发中，负责了机器狗 “铁蛋” 高性能伺服电机的设计开发以及整机的生产制造。

追觅目前在海外市场的销售额占比达 70% 左右，旗下产品覆盖了 100 多个国家或地区。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。