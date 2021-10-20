谷歌刚刚结束了 Pixel 6 秋季发布会，宣布了两款新手机以及其新 Tensor 处理器支持的丰富功能。Pixel 6 售价 599 美元，Pixel 6 Pro 售价 899 美元。两者都将配备谷歌的 Tensor 处理器。色彩配置上，Pixel 6 推出海沫色、珊瑚粉和风暴黑，Pixel 6 Pro 则是阳光黄、云雾白和风暴黑。

屏幕方面，Pixel 6 是 6.4 寸，Pixel 6 Pro 则是 6.7 寸，都是 OLED，也都支持 HDR，Pixel 6 支持 90Hz，Pixel 6 Pro 则支持 10~120Hz 动态屏幕刷新率，Pixel 6 内置 4614mAh 电池，Pro 则内置 5003mAh，都支持 30W 有线快充，30 分钟可充 50% 电力，也都支持无线充电、无线反向充电。Pixel 6 是 50MP/ 82 度视野主镜头＋12MP/ 114 度视野超广角。Pixel 6 Pro 则是这两颗之外，再加上 48MP 潜望式 4x 变焦镜头。都有搭配激光对焦，提高夜间对焦速度。

需要注意的是，Pixel 6 直接提供内置的魔术橡皮擦（Magic Eraser），可以将背景物体或人像秒去除，留下主要人物。另外，Pixel 6 全系出厂内置 Android 12 系统，支持屏下指纹识别，拥有 IP68 防水防尘、Wi-Fi 6、蓝牙 5.2、Sub-6 及毫米波 5G 等功能。两款机器将于 10 月 28 日正式发售，现已开启预订。