今日，OPPO 举办 “不套路 11.11 发布会”，推出 OPPO K 系列全新机型 OPPO K9s，以及 OPPO K9 Pro 新配色 “霓幻银海”，同时公布了双十一期间、包含 IoT 产品在内多种爆款产品的优惠政策。作为承袭 OPPO K 系列硬核实力的产品，OPPO K9s 在软硬件方面进行升级，为广大游戏玩家打造更超值、更畅快的游戏体验。
配置方面，OPPO K9s 搭载高通骁龙 778G 处理器，CPU 比上一代整体性能提升高达 40%，GPU 图形渲染速度相比较上一代提升 40%。运存拓展技术支持三档调节，提供最高 5GB 的拓展内存，改善系统流畅性。
屏幕方面，OPPO K9s 采用 6.59 英寸 LCD 屏幕，屏占比高达 90.8%，覆盖 100%DCI-P3 色域，屏幕最高可达 120Hz 的屏幕刷新率，六档变速屏可针对针对不同的场景适配不一样的帧率，保证用户体验使用效果的同时能也能智能降低功耗。
OPPO K9s 还搭载 X 轴线性马达，打造游戏 4D 振感，并配合 Hyper Boost 游戏加速引擎、游戏闪电启动、无级稳帧技术，让玩家无忧畅玩游戏。
OPPO K9s 还配备 30W VOOC 闪充，搭配 5000mAh 的超大电池容量，无惧长时间用机。最快 59 分钟电量从 1% 充到 100%，30 分钟即可从 1% 充能至 59%。散热方面 OPPO K9s 也毫不逊色。
外观上，OPPO K9s 背板采用了与 Reno 系列星河入梦同款的皮克萨斯炫彩膜与流光晶钻拼接工艺，还有黑曜武士、霓幻银海两款配色可以选择。“09-K” 型号字采用幻彩纹理，在不同的角度下会体现出不同的幻彩渐变。手感上，OPPO K9s 延续了 OPPO K 系列的轻薄特性，黑曜武士、霓幻银海版本仅 8.52mm、重约 199g。
此外，OPPO 还带来 K9 Pro 新配色霓幻银海，并公布了 OPPO K9、OPPO K9 Pro、OPPO Find X3、OPPO Reno6 等爆款机型与 OPPO 智能电视 K9、OPPO Enco X、OPPO Watch 2 系列等 IoT 产品的双十一优惠政策，更有惊喜 “OPPO 11.11 超级 O 皇奖 “作为回馈用户的终极福利，为消费者带来好价不套路的硬核惊喜感。
此次搭载着天玑 1200 旗舰级处理器、120Hz 流体电竞屏以及 60W 超级闪充的 OPPO K9 Pro，带来了全新配色——霓幻银海，设计灵感来源于银色海雾中的飞行器，合金一样的颜色与一体化流线机身结合，为产品带来了更多科幻感。
为让消费者在双十一期间得到最实际的购机优惠，此次 OPPO 在今年双十一宣布了多款热门产品的优惠政策，让用户在双十一期间买得省心、用得放心。
10 月 20 日 20 点开始，OPPO 双十一开门红期间限时福利，拥有超高颜值并搭载 6400 万像素水光三摄、65W 超级闪充的 OPPO Reno6，双十一期间优惠 200 元起，到手仅需 2599 元起；搭载高通骁龙 870 处理器，拥有 10 亿色臻彩屏的色彩影像旗舰 OPPO Find X3，双十一期间优惠 500 元，到手仅需 3499 元起；搭载天玑 1200 处理器的全能轻旗舰 OPPO K9 Pro，双十一期间优惠 200 元，到手仅需 1999 元起；畅销机型 OPPO K9，双十一期间优惠 300 元，到手仅需 1499 元起。
不仅以上多款机型享有专属优惠，此次双十一，OPPO 还准备了多款 IoT 产品福利。音质画质都出色 OPPO 智能电视 K9 55 英寸版本，预定立减 800 元，到手仅需 1999 元，再送视频会员卡。65 英寸到手价只要 2899 元，限量送价值 399 元配套摄像头。
真无线耳机 OPPO Enco X ，双十一期间优惠 350 元，到手仅需 649 元；续航超强的 OPPO Watch 2 最低只要 999 元起。
以上多款双十一特惠爆品，均将在 10 月 20 日 20：00 开启预定。双十一期间，还有更多免息机型福利，在各大电商平台搜索 “OPPO”，就有机会抢 1000 元神券和赢免单机会。
不仅如此，OPPO 还准备一份回馈用户的超级大礼——“OPPO 11.11 超级 O 皇奖 “，奖品内含 OPPO Find X3，OPPO Reno6，OPPO 智能电视 K9 55 英寸，OPPO Watch 2 蓝牙版等总共 1111 件奖品福利，OPPO 官方微博随机抽取一名幸运 O 皇赠送！