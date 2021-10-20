今日，OPPO 举办 “不套路 11.11 发布会”，推出 OPPO K 系列全新机型 OPPO K9s，以及 OPPO K9 Pro 新配色 “霓幻银海”，同时公布了双十一期间、包含 IoT 产品在内多种爆款产品的优惠政策。作为承袭 OPPO K 系列硬核实力的产品，OPPO K9s 在软硬件方面进行升级，为广大游戏玩家打造更超值、更畅快的游戏体验。

配置方面，OPPO K9s 搭载高通骁龙 778G 处理器，CPU 比上一代整体性能提升高达 40%，GPU 图形渲染速度相比较上一代提升 40%。运存拓展技术支持三档调节，提供最高 5GB 的拓展内存，改善系统流畅性。

屏幕方面，OPPO K9s 采用 6.59 英寸 LCD 屏幕，屏占比高达 90.8%，覆盖 100%DCI-P3 色域，屏幕最高可达 120Hz 的屏幕刷新率，六档变速屏可针对针对不同的场景适配不一样的帧率，保证用户体验使用效果的同时能也能智能降低功耗。

OPPO K9s 还搭载 X 轴线性马达，打造游戏 4D 振感，并配合 Hyper Boost 游戏加速引擎、游戏闪电启动、无级稳帧技术，让玩家无忧畅玩游戏。

OPPO K9s 还配备 30W VOOC 闪充，搭配 5000mAh 的超大电池容量，无惧长时间用机。最快 59 分钟电量从 1% 充到 100%，30 分钟即可从 1% 充能至 59%。散热方面 OPPO K9s 也毫不逊色。

外观上，OPPO K9s 背板采用了与 Reno 系列星河入梦同款的皮克萨斯炫彩膜与流光晶钻拼接工艺，还有黑曜武士、霓幻银海两款配色可以选择。“09-K” 型号字采用幻彩纹理，在不同的角度下会体现出不同的幻彩渐变。手感上，OPPO K9s 延续了 OPPO K 系列的轻薄特性，黑曜武士、霓幻银海版本仅 8.52mm、重约 199g。