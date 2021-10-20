【2021 年 10 月 20 日】智能音响品牌 Sonos 今天宣布，在中国正式发布全新超便携智能音响 Roam SL 和紧凑型智能条形音响 Beam（Gen 2）。Roam SL 是 Sonos 首款超便携产品，不但可以在家使用，更适合带出家门。它支持 Wi-Fi 和蓝牙两种模式、具备防尘防水特性，将成为便携音响类产品的全新标杆。Beam（Gen 2）是专为电视、音乐和游戏等娱乐方式打造的紧凑型条形音响，相比前作具有好的音质和更强的性能，并支持杜比全景声（Dolby Atmos®），可营造沉浸感更强的升级版声音体验。

Sonos 中国区总经理 Ecke 表示：“Sonos 一直关注中国用户的需求，并不断在产品研发中尝试解决方案，致力于带来更好的声音体验。”Sonos 旨在用这两款产品让更多的用户体验更好的声音，享受美好生活。

Roam SL 是 Sonos 里程碑级别的重要产品，它是 Sonos 有史以来重量最轻、最便携，且支持三防和无线充电的产品，它还是 Sonos 首款将蓝牙和 Wi-Fi 完美融合的产品。它不仅仅是简单拥有蓝牙和 Wi-Fi 两种模式，而是能够激活 Sonos 其他 Wi-Fi 音响的 “蓝牙” 连接，引领 Sonos 产品的交互逻辑和体验进化。

不同于传统的便携音响，Roam SL 支持同时连接到 Wi-Fi 和蓝牙，因此无论身在何处都能无缝享受音乐。当在家中聆听时，Roam SL 可通过 Wi-Fi 播放音乐；当外出时，Roam SL 会自动切换到蓝牙模式并与手机等移动设备进行连接。此外，还可以通过 Sonos APP 解锁整个 Sonos 系统的蓝牙流式播放，当通过蓝牙连接 Roam SL 播放音乐时，可以将同处一个 WiFi 环境下的任何 Sonos 音响与 Roam SL 并为一组，让 Sonos 系统 “蓝牙化”。同时，和其他 Sonos 产品一样，Roam SL 可以将 Apple Music、QQ 音乐、网易云音乐等 100 多种流媒体服务整合在 Sonos APP 中无缝播放，随时随地享受音乐。

Roam SL 提供暗影黑和月光白两种配色，三角形设计与柔和的轮廓使其手感上乘，外形小巧不但携带舒适，在室内摆放也十分美观。同时三角形造型还支持任意朝向的摆放方式，可以竖着放或者横着放，当外出时，在草地或者沙地等不平坦的表面横着放，三角形有助于向上引导声音，让声音更加清澈动听。

Roam SL 小巧的机身还将优雅与耐用性集于一身，防护等级高达 IP67，还有长达 10 小时的续航时间，更可在休眠模式下待机 10 天，轻松应对任何使用场景。在越来越多用户开始走出家门进行户外运动时，无论骑车还是徒步，无论登山还是露营，Roam SL 都能让美妙声音时刻相伴，带来更加轻松惬意的户外体验。

此外，Roam SL 还支持快充和无线充电，可将 Roam SL 连接到 Sonos 的定制磁性无线充电器（单独出售）或任何 Qi 无线充电器，让续航不再是便携音响的短板。

和 Roam SL 一同发布的 Beam（Gen 2）是 Sonos 大获成功的智能条形音响 Beam 的升级产品，内核更智能，外观更漂亮。在支持杜比全景声、为消费者带来更具沉浸感影音体验的同时，还采用和 Sonos 旗舰级产品 Arc 相同的时尚设计，提升音效，并无缝融入家居环境。

Beam（Gen 2）升级了更强的处理器，相比前作速度提升 40%，配合新开发的相控扬声器阵列，可以精确地引导和定位整个房间的声音，以获得逼真的体验，不仅提升了音质，更是支持杜比全景声（Dolby Atmos®），能营造沉浸感更强的升级版声音体验。让用户足不出户就能体验飞机飞过头顶的震撼，听清房间中的脚步声，感受周围的一切，能够以更高清晰度和临场感的声音享受喜爱的电影和游戏。

Roam SL 和 Beam（Gen 2）虽然都是小型音响，但都旨在让用户任何场所都能享受到令人惊叹的聆听体验。与所有 Sonos 产品一样，Roam SL 和 Beam（Gen 2）都格莱美和奥斯卡获奖者倾力调音，以确保音响能够准确地再现创作者想要呈现的效果。精心设计的声学架构可实现丰富、细腻的音效，并以小巧尺寸呈现原本更大型音响才能拥有的清晰度、深度和饱满度。

Sonos 的使命是让所有人拥有更好的聆听体验，让聆听更容易、更身临其境、更有意义，让人们聚在一起分享体验，并认识到技术改善生活的巨大潜力。作为 Sonos 的全新产品，Roam SL 和 Beam（Gen 2）这两款产品将为更多的用户和潜在用户带来美妙声音，体验更美好生活。

Roam SL 官方零售价 1699 元，Beam（Gen 2）官方零售价 4499 元，两款新品预售于 2021 年 10 月 20 日 12 点在 Sonos 天猫、京东旗舰店及线下渠道全面启动，带来美妙声音无处不在的全新体验。