10 月 20 日，阿里云于 “云栖大会” 上宣布将于韩国及泰国开设两个新的数据中心，以协助当地企业加强数码创新。

于韩国、泰国投资建设云基础设施

阿里云宣布明年在韩国及泰国开设新的数据中心，进一步扩展亚洲区业务。新的数据中心将成为两地重要的基础设施，以支持当地数码经济发展，助力企业加快数码化进程。数据中心建成后，韩国不同规模的企业将可使用更稳定及低时延的云服务，以部署关键任务，支持业务发展。在泰国，阿里云的数据中心将提供多项技术与解决方案，配合泰国政府未来 20 年的国家发展策略 “泰国 4.0”，以推动当地数码创新与可持续发展技术的突破。

阿里云智能国际总经理袁千表示：“作为全球三大云服务供货商之一，我们致力将阿里云世界级的、超大规模的云基础设施引入韩国及泰国，以助当地企业的数码转型。凭借阿里云服务全球客户的卓越商业洞察力，我们深信，无论从技术还是服务层面，我们均可充分满足韩国及泰国当地客户的数码转型需求。”

为了配合于基础设施方面的投入，阿里云还公布了多项技术、产品以及解决方案，提升服务的安全性、可用性，并增强其在云原生及企业内部环境下的适应力，以方便企业及开发者使用公有云服务。

升级性能支持混合云负载

阿里云推出第四代神龙架构，性能强大，具备领先的容器弹性、存储量、内存访问速度、低时延和芯片级强化安全特性，以满足愈发庞大的云计算需求。

神龙架构由阿里巴巴自行设计研发，升级后将可更好地支持数据密集型的应用。第四代神龙架构每秒读写及操作次数（IOPS）提升了 300% 至 300 万次；每秒数据包发送次数（PPS）提升愈 100% 至 5,000 万次，而存储和网络时延则大幅减少，分别短至 30 和 16 微秒。

阿里云在第四代神龙架构中搭载了业内唯一具备大规模远程直接数据存取（RDMA）网络能力的云服务器架构，时延短至五微秒，进一步为云端数据密集型应用加速。例如，在 AI 深度学习场景和 Spark 大数据场景下，相比云端主流的传输控制协议（TCP）网络，搭载 RDMA 的神龙架构可使计算性能提升 30%。

为满足企业客户对混合云的服务需求，阿里云还推出了全新的 DBStack（基于 Kubernetes）数据库管理平台，可将云原生数据系统应用于客户的本地部署。DBStack 令还未准备好全面上公有云的企业都能在内部系统的安全保障下便捷地享受公有云的优势，加快金融、交通、电讯等行业的数码化进程。

另外，阿里云亦对自研新一代云原生关系型数据库 PolarDB 进行升级，于业内首次实现内存与计算、存储解耦，形成三层池化。每层均可独立延展或缩减，弹性和可用性均大大提升。

绿色云服务方案支持创新协作

阿里云还推出全新的节能解决方案，助企业客户强化能耗管理、减少碳足迹。节能方案运用阿里云的数据分析和机器学习技术，提供一系列工具帮助客户记录碳排放、分析能耗、预测新能源发电量及获取有关减碳和碳交易机制的建议。

为持续鼓励协作，阿里云还开源了 PolarDB-X（原生 MySQL 分布式数据库）和包括大规模稀疏模型训练引擎 DeepRec 和多模态向量检索引擎 Proxima 等人工智能产品，助发开者建构云原生的分布式数据库，以及实现搜索、广告等 AI 业务提效。

除了开源主要源代码外，阿里云亦推出大数据和人工智能一体化平台 “阿里灵杰”，为企业提供开箱即用设定，助他们以简单、安全、高效的方式管理其智能资产。这个一站式云原生平台提供一系列人工智能和数据产品，包括智能生产、存储、分析、研发、管理等，助企业把握数码转型机遇实现增长。

“阿里灵杰” 由阿里云强大的云计算能力驱动，来自时装设计、医药研究、媒体等行业的企业已经开始使用该平台开发数智化发展潜力。