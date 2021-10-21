10 月 21 日，蚂蚁链正式发起宝藏计划，助力文旅业以数字藏品为载体、推进文创新形态发展。同时，该计划首期推出中国国家博物馆现藏 4 件国宝级文物的数字藏品，当日 12 点在支付宝粉丝粒小程序开售即售罄，购买成功的用户可在 “我的收藏” 中鉴赏、分享。

近年来，博物馆开启数字化风潮，故宫博物院、敦煌市博物馆、湖南省博物馆、河南省博物院等纷纷借用科技的力量焕活传统文化，让更多年轻人感受到中国文化的魅力。

对文博单位来说，藏品的数字化，及数字化之后的版权保护是探索数字藏品等文创新形态的基础。针对这一点，蚂蚁链宝藏计划提出开放可信数字技术，结合区块链、3D、IoT、语音交互、虚拟现实等技术，提供了融合性技术解决方案。

这不仅提升了数字文化版权保护与转化效率，还增强了数字文创内容的互动性，更重要的是，它能够对其进行标记生成唯一数字凭证，同时使得数字作品在发行、购买、收藏和使用等全生命周期的真实可信，有效保护发行者版权和消费者权益。

与此同时，蚂蚁链也将推动数字藏品这一文创新形态与实体经济结合，深入公益、体育、旅游等多元化场景，让中国文化能更深入到每个人的生活中，为文化遗产的数字化传承打开想象空间，实现文化价值与产业价值的良性循环。

以计划首期为例，现藏于中国国家博物馆的四羊青铜方尊、西汉错金银云纹青铜犀尊、“妇好” 青铜鸮尊、彩绘雁鱼青铜釭灯，均为千年前的青铜器。打开粉丝粒小程序，数字藏品展示最大限度还原文物形态与设计细节，其页面详细描述了宝藏背后深厚的历史性与艺术性，让每一位参与用户成为数字时代的中国文化藏宝人，加深对中国文化的理解与鉴赏力。

在此之前，敦煌美术研究所、湖南省博物馆等单位均已试水发行数字藏品，让文物从博物院走进每个人的数字收藏馆，以更好地体验形式流传，让更多新一代年轻人了解、喜欢、传承。

“我们希望通过宝藏计划与行业伙伴共同推动文旅数字化升级，为中国传统文化焕新注入科技力量，助力传统文化符号穿越时空，获得更持久的生命力。” 蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞表示。