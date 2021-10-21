聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力，助力澳门成为全球科技产业新的聚焦点。12 月 2 日-4 日，BEYOND 国际科技创新博览会将于澳门威尼斯人金光会展中心举办。投融资活动将包含三个部分：

1、国际投融资峰会（12 月 3 日全天）

2、国际资本对接会（12 月 2-3 日下午）

3、创新路演（12 月 3-4 日上午）

期待你的参与！

这将是全球科技创新领域一次规模空前的盛会。届时，来自全球的世界五百强及行业领军企业、科技创新企业、投资机构、科研机构、政府机构、媒体等近 2 万名专业观众将齐聚澳门，共同探究科技创新及其对社会各行业的影响，推动科技创新与各行业融合，促进亚太经济发展。科技创新离不开金融资本推动，BEYOND 国际科技创新博览会同样着眼全球投融资发展，立足科技创新及其对各个产业的影响，邀请全球顶尖投资人参与讨论，为创业者提供创新创业的真知灼见。

在 12 月 3 日剧院会场全天设置 BEYOND 国际投融资峰会，邀请顶级投资人莅临现场发表演讲，更有国际权威投资大咖以云演讲远程连线参与。同时，3 天的博览会期间，将在展区内设置投融资活动区 (Investment Activities Area)，设有国际资本对接会，创业者可以和投资人进行 1 对 1 的快速沟通，为企业提供多元的交流和深度对接资源的机会，并持续有优质企业在中心舞台进行创新路演，向市场和资本展示最新的科技创新产品和服务。

国际资本对接会

BEYOND 国际资本对接会旨在搭建一个高效的投融资对接平台，帮助拥有优秀的创新产品的企业与国际顶尖投资人进行一对一的高效沟通。

1、申请条件

● 针对对象：

申请者须为合法注册的公司，仅限于在 BEYOND 活动现场，拥有产品，国别不限，轮次不超过 C 轮的初创企业；

● 注意事项：

（1）提交申请中的技术和产品不得侵犯任何知识产权，包括但不限于专利、版权和商业秘密；

（2）企业需现场完成报名后才能参与，需提交公司名、所在行业（即在新基建、未来科技、影响力科技、生命科学中进行单选）、姓名、手机、邮箱、BP（商业计划书）；

（3）企业每次沟通时间及顺序以主办方现场安排确认为准；

（4）参与投融资对接会的企业演讲人为创始人或联合创始人；

行业领域：对所有有利于行业和社会发展的创新技术和解决方案开放。优先考虑与 BEYOND 主题相关的企业：“影响力科技” 、“生命科学” 、“新基建、智慧城市与生活” 、“未来科技”；

2、时间及安排

• 10 月 31 日：申请截止：请于 23:59 (GMT+8) 之前提交申请；

申请通道：扫描如下二维码或直接点击 BEYOND 官网上的链接进入申请表；参与投资人和企业分别填写对应表格后，一键提交即可；晚于截止时间的企业，需再国际资本对接会现场进行排队报名后方可参与；

• 11 月 12 日在 BEYOND 官网公布参与投资机构名单；

• 现场活动时间为 12 月 2 日-12 月 3 日，下午 14:30-17:00；

• 投融资对接会位于投融资活动区，与产品路演为同一场地，每家企业拥有 5 分钟时间与中意的投资人在现场进行 1 对 1 的快速沟通；

3、报名方式

扫描二维码报名扫描二维码报名

4、咨询方式

如有任何问题，请发送邮件至：contact.sh@beyondexpo.com；

创新路演

创新路演希望能提供了展示的舞台，为本次在 BEYOND 参展的企业能够更垂直的向观众介绍自己最优秀的产品，让这些科技最前沿的产品借助 BEYOND 的影响力收获更大的市场。

1、申请条件

● 针对对象：

申请者须为合法注册的公司，仅限于在 BEYOND 活动现场，拥有产品，国别不限，轮次不超过 C 轮的初创企业；

● 注意事项：

（1）提交申请中的技术和产品不得侵犯任何知识产权，包括但不限于专利、版权和商业秘密；

（2）参加产品展示的企业仅限于在现场拥有展位和产品，轮次不超过 C 轮的初创企业；

（3）企业需完成展商参展流程后，通过官方提供的展商福利，填写相关报名表单提前完成报名，需要提交展示 BP；

（4）企业展示时间及顺序以主办方安排确认为准；

（5）参与投融资对接会的企业演讲人为创始人或联合创始人；

2、行业领域

对所有有利于行业和社会发展的创新技术和解决方案开放。优先考虑产品可展示性强，且与 BEYOND 主题相关的企业：“影响力科技” 、“生命科学” 、“新基建、智慧城市与生活” 、“未来科技”；

3、时间及安排

• 10 月 31 日申请截止：请于 23:59 (GMT+8) 之前提交申请；

申请通道：企业需完成展商参展流程后，通过官方提供的展商福利，填写相关报名表单提前完成报名；

• 11 月 12 日在 BEYOND 官网公布参与 BEYOND SHOW 企业名单；

• 现场活动时间为 12 月 3 日-12 月 4 日，上午 09:30-12:30；

• 产品路演舞台位于投融资活动区，每家企业拥有 7 分钟展示时间，并有 3 分钟时间给到现场的观众进行提问；

4、参展报名

扫描二维码报名

5、咨询方式

如有任何问题，请发送邮件至：contact.sh@beyondexpo.com；

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