根据 Canalys 发布的最新报告，2021 年第三季度，由于零部件短缺，厂商难以保证智能手机供应，全球智能手机出货量同比萎缩 6%。在所有厂商中，三星以 23% 的份额稳居第一。得益于 iPhone 13 的市场早期反响积极，苹果以 15% 的份额重回第二。小米以 14% 的份额位居第三，vivo 和 OPPO 紧随其后，均以 10% 的份额并列第五。

“芯片荒终于冲击了大盘出货，”Canalys 首席分析师 Ben Stanton 说。“虽然手机厂商正在竭尽全力最大限度地提高设备产量。在供应方面，芯片制造商正在提高价格以抑制过度订购，试图缩小供求缺口。尽管如此，主芯片短缺的困境仍要到 2022 年才能有所缓解。再加上全球运费的高昂成本，智能手机厂商不得不提高产品零售价。”

“在区域层面，手机厂商还被迫在最后关头更改产品规格和订单数量。对于厂商来说最大限度地提高出货量对他们来说至关重要，但此举却带来厂商与零售和分销商渠道的沟通混乱，影响效率，” Stanton 补充道。“面临今年即将到来的促销节点，如双十一和黑色星期五，许多渠道商倍感压力。随着越来越多的消费者开始参与这些促销，加上手机的渠道库存量在第三季度本来已经走低，渠道将更加无法满足即将到来的购买浪潮。因此今年智能手机的促销力度或许不会如往年那般激进。为了避免消费者失望，利润率受限的智能手机品牌尤其应该采取 ‘捆绑’ 销售的策略，将手机与可穿戴设备、IoT 产品等 ‘捆绑’ 促销，保障消费体验。”