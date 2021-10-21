国内智能驾驶方案提供商极目智能近日宣布完成 2 亿 C1 轮融资，由光远资本、国投创合联合领投，中航坪山、方正和生、清大明韵、UMC Capital 等机构跟投。

本轮融资完成后，极目智能将进一步加大在智能驾驶、智能网联、特定场景自动驾驶等方面的研发投入，持续拓展客户群体，加快高级别智能驾驶技术的量产落地。

自成立以来，极目智能致力于成为具有国际竞争力的智能驾驶技术提供商，为全球主机厂及一级供应商提供基于多传感器融合、域控制器的自研智能驾驶方案。极目智能驾驶产品已批量应用于国内外近 30 家主机厂旗下近百款车型上。截至目前，极目智能已获得多个乘用车 ADAS 项目定点，供货国内 80%+头部客车主机厂和 60%+头部卡车主机厂。

得益于商用车领域丰富的量产经验，极目智能自 2020 年已在乘用车市场打开了局面，拿下了多个 L1-L2 新能源乘用车前装项目。产品方面，极目旗下 L2+域控方案将在今年年底完成。此次融资后，公司将继续积极拓展乘用车市场，以期在未来两年进入至少五家头部品牌车企供应链体系，在乘用车领域成为与外资供应商竞争的主流国产智能驾驶方案提供商。

此外，极目智能还在积极开拓海外市场，目前已与多家国际头部 T1 供应商等达成广泛深度合作，并率先实现将智能驾驶方案批量出口给日韩等国家。

对于本轮融资，极目智能创始人兼 CEO 程建伟表示：“非常感谢所有投资人及客户对极目智能的认可和支持。我们将积极把握智能驾驶的时代机遇，以商业化落地为导向，全力推动更高层次的技术突破与产品创新，链接产业生态伙伴打造具备国际竞争力的智能驾驶企业。”

光远资本项目负责人表示：“从全球范围来看，汽车智能化有很大的市场和机会。极目智能在智能驾驶技术的研发及商业化上有丰富经验，技术和方案具有独到的优势，极目产品也得到了国内外诸多主机厂及一级供应商的认可，我们相信并期待，极目智能会继续为行业提供更好的解决方案，成为最具代表性的国产智能驾驶企业之一。”

国投创合项目负责人表示：“国投创合一直在积极布局包括智能驾驶在内的战略性新兴产业，我们十分看好极目在智能驾驶技术及商业化方面的综合优势，也很看重团队专注、认真的态度。我们很高兴能够与极目一起，加速智能网联与新能源汽车行业发展。”

中航坪山基金负责人表示：“中航十分看好汽车智能化和电动化的趋势。极目智能是国内最早一批专注智能驾驶技术研发的企业，和同类企业相比有突出的技术优势和量产经验，并有着全球化拓展的潜力，我们对极目的发展前景充满信心。”

极目智能表示，目前新一轮融资正在顺利推进中。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。