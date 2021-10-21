10 月 21 日，春华资本集团（下称 “春华”）宣布向远景科技集团（下称 “远景”）旗下远景能源和远景动力两家企业战略投资超过 6 亿美元。

远景科技集团是一家绿色科技企业。以 “为人类的可持续未来解决挑战” 为使命，远景致力推动全球绿色能源转型，通过技术创新让风电和储能成为 “新煤炭”、电池和氢燃料成为 “新石油”、智能物联网成为 “新电网”、零碳产业园成为 “新基建”，同时培育绿色 “新工业” 体系。

远景由旗下智能风电和储能技术公司远景能源、动力电池企业远景动力、智能物联网企业远景智能三大主要业务板块共同构建能源转型整体解决方案，成为全球企业、政府与机构的 “零碳技术伙伴”。

春华长期关注 “碳中和” 相关投资主题，此前曾投资国内消费锂电池企业珠海冠宇，以及小鹏汽车、蔚来汽车、哈啰出行等企业。

春华资本集团创始人、董事长兼 CEO 胡祖六博士表示：“春华充分认可远景在可再生能源领域的科技创新实力、先进制造水平和综合服务能力。未来，春华将与远景深度合作，充分利用自身在全球的网络资源优势，以及春华被投资企业的强大生态圈，助力远景在全球市场加速发展，推进清洁能源和零碳技术的规模化普及，成为实现碳中和、应对气候变化挑战的重要推动者和贡献者。”

对于此次战略合作，春华资本创始合伙人汪洋表示：“远景是中国乃至全球最领先的碳中和科技企业。远景本着尖端科技驱动、人才至上、文化引领的发展轨迹，成功发展成一个立足中国、全球化部署，将数据、智能算法和高端制造有机融合的行业翘楚。“我们为能够战略投资远景这样的企业感到无比欣慰，将助力远景推动中国乃至全球碳中和事业向前迈进。”

远景科技集团 CEO 张雷表示：“远景致力通过可再生能源转型，推动绿色新工业革命。长期战略资本具有重要的建设性，我们将携手春华，一起构建绿色新工业体系，开创美好零碳世界。”